В Беларуси усовершенствуют антикоррупционное законодательство

На Генеральную прокуратуру законодательством возложена задача организации борьбы с коррупцией. За полтора года учтено почти 1,5 тыс. коррупционных преступлений. Наибольшую долю составили хищения и взяточничество. Привлечено к ответственности более 1,2 тыс. лиц, из них десять занимали ответственное положение.
Основное внимание прокуроров сосредоточено на выявлении коррупции в стратегических отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. По результатам проверок соблюдения антикоррупционного законодательства возбуждено 236 уголовных дел.
"Во исполнение поручения главы государства особое внимание уделено борьбе с необоснованным посредничеством, в первую очередь - при проведении закупок. Так, выявлена масштабная схема подкупа должностных лиц организаций промышленности, сельского, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного строительства при поставках электрооборудования. Размер взяток составлял до 10% стоимости закупаемого оборудования и достигал 190 тыс. рублей. Общая сумма выявленных взяток - более 750 тыс. рублей. По предписаниям прокуроров в связи с нарушением законодательства о закупках отменены более 1,3 тыс. процедур на общую сумму свыше 330 млн рублей", - отметил генеральный прокурор.
Важным элементом в сфере профилактики коррупции является привлечение юридических лиц к административной ответственности за подкуп должностных лиц. В 2025-м и текущем годах по инициативе прокуроров привлечено 210 юридических лиц, в том числе иностранных, к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 млн рублей. В целях ограничения их участия в государственных и иных закупках ведется работа по созданию соответствующего реестра.-0-Фото Николая Петрова