В Беларуси усовершенствуют антикоррупционное законодательство

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что может измениться в антикоррупционном законодательстве, рассказал генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА."Основные усилия направлены на обеспечение действенного контроля за имущественным положением должностных лиц и борьбу с их незаконным обогащением. В настоящее время по инициативе Палаты представителей идет работа над изменениями правил декларирования доходов и имущества. Прорабатывается вопрос отмены ежегодного представления деклараций. Вместо этого уполномоченный госорган должен будет осуществлять мониторинг финансового положения государственных должностных лиц. Оптимизирован и запрет для государственных служащих и должностных лиц госорганизаций на открытие счетов в иностранных банках. Теперь эти лица могут получать за рубежом денежные средства по исполнительным документам, социальные или страховые выплаты, а также принимать наследство", - сказал Дмитрий Гора.На Генеральную прокуратуру законодательством возложена задача организации борьбы с коррупцией. За полтора года учтено почти 1,5 тыс. коррупционных преступлений. Наибольшую долю составили хищения и взяточничество. Привлечено к ответственности более 1,2 тыс. лиц, из них десять занимали ответственное положение.Основное внимание прокуроров сосредоточено на выявлении коррупции в стратегических отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. По результатам проверок соблюдения антикоррупционного законодательства возбуждено 236 уголовных дел."Во исполнение поручения главы государства особое внимание уделено борьбе с необоснованным посредничеством, в первую очередь - при проведении закупок. Так, выявлена масштабная схема подкупа должностных лиц организаций промышленности, сельского, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного строительства при поставках электрооборудования. Размер взяток составлял до 10% стоимости закупаемого оборудования и достигал 190 тыс. рублей. Общая сумма выявленных взяток - более 750 тыс. рублей. По предписаниям прокуроров в связи с нарушением законодательства о закупках отменены более 1,3 тыс. процедур на общую сумму свыше 330 млн рублей", - отметил генеральный прокурор.Важным элементом в сфере профилактики коррупции является привлечение юридических лиц к административной ответственности за подкуп должностных лиц. В 2025-м и текущем годах по инициативе прокуроров привлечено 210 юридических лиц, в том числе иностранных, к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 млн рублей. В целях ограничения их участия в государственных и иных закупках ведется работа по созданию соответствующего реестра.-0-Фото Николая Петрова