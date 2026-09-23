23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствована деятельность по оформлению электронных паспортов на технику. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



Документом предусматривается урегулирование отдельных вопросов оформления электронных паспортов на изготовленные и ввозимые на территорию Беларуси транспортные средства (шасси транспортных средств), самоходные машины и другие виды техники. В частности, уточняется норма по оформлению электронных паспортов на ввезенную технику физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями - до ее государственной регистрации либо отчуждения третьим лицам.



Кроме того, предусмотрена возможность оформления электронных паспортов по заявлениям физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самостоятельно не ввозивших транспортные средства с территории иностранных государств (техника приобретена уже на территории Беларуси), что позволит зарегистрировать технику, приобретенную в период, когда для государственной регистрации не требовалось наличие электронных паспортов.



В целях обеспечения возможности трансграничного обмена паспортами транспортных средств предусматривается возможность внесения РУП "Белтаможсервис" в такие электронные паспорта сведений из свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства.



Для оптимизации административных процедур постановлением предусматривается, что действие выписки из электронного паспорта сроком не ограничивается.



"Принятие постановления позволит урегулировать общественные отношения в части процедуры оформления электронных паспортов транспортных средств", - отметили в пресс-службе.-0-