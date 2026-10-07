В Беларуси уровень преступности в 2025 году снизился на 13%. Тенденция продолжается





"Ежегодное информирование Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания - это возможность проинформировать народных избранников о вопросах криминогенной обстановки, состояния законности в нашей стране в различных сферах, работы прокуроров по поддержанию законности и правопорядка в стране. Есть положительные тенденции - снижение уровня преступности. По итогам 2025 года у нас на 13% меньше преступлений. За восемь месяцев текущего года снижение еще на 8%", - сказал Дмитрий Гора.





По его словам, есть и вопросы, над которыми нужно поработать. "В том числе противодействие киберпреступности: на сегодня 30% всех регистрируемых преступлений - в сфере информационно-коммуникационных технологий. Нужно обсудить и вопросы профилактики. Но прокуратура занимается не только вопросами надзора за судебным производством, поддержания обвинения в судах. У нас довольно широкий спектр вопросов общего надзора. Мы обращаем свое внимание на благополучие и обеспечение прав несовершеннолетних, вопросы экономической и экологической безопасности и другие направления деятельности. Обо всем этом будет доложено сегодня. Уверен, что полученная информация будет использована как в нормотворческой деятельности, так и по другим направлениям работы нашего парламентского корпуса", - отметил генеральный прокурор.-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снижается уровень преступности, данная тенденция была как в 2025 году, так отмечается и за восемь месяцев 2026-го. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора перед совместным заседанием Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.