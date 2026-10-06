В Беларуси стартовал республиканский конкурс для молодежи "Здоровое слово"

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси открыт прием заявок на республиканский культурно-просветительский конкурс "Здоровое слово". Участвовать в нем могут граждане в возрасте от 15 лет, сообщили БЕЛТА в БПЦ.





Конкурс посвящен роли слова в становлении личности, сохранению самобытности и высокой культуры речи, а также гармоничному развитию общества и государства. Участники могут представить свои работы в трех номинациях. В "Силе слова" принимаются авторские стихи и песни. Номинация "Слово в рамке" объединяет социальную рекламу - фотографии, афиши и плакаты со слоганами. В третьем направлении "Наша территория - Беларусь без сквернословия" можно представить видеоролики и короткометражные фильмы, опубликованные в социальных сетях с хештегами #здоровоеслово и #ЗС2026.





В каждой номинации определят три призовых места. Также предусмотрен Гран-при со специальным призом. Победители получат дипломы и памятные подарки. Для участия необходимо заполнить заявку и прикрепить конкурсную работу. Прием заявок проходит через Google Forms.-0-