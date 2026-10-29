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В Беларуси стартовал командный научный турнир для студентов, магистрантов и выпускников вузов

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
29 октября 2026, 17:56

В Беларуси стартовал командный научный турнир для студентов, магистрантов и выпускников вузов

Фото Министерства образования
Фото Министерства образования
Фото Министерства образования
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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал "СТЕНД-2026" - командный научный турнир для студентов, магистрантов и выпускников вузов. Участникам предстоит решать сложные научные и технические задачи, представлять собственные разработки и отстаивать их в научных дискуссиях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования. 

Проект направлен на развитие научно-исследовательских навыков молодежи, применение фундаментальных знаний для решения практических задач и формирование опыта научной дискуссии.

"Участники смогут проявить себя в командной работе, обсудить актуальные научные и технические проблемы, а также заявить о себе в профессиональном сообществе. Во время заочного этапа (октябрь 2026 года - январь 2027 года) команды выполняют три научно-технические задачи, подготовленные экспертным советом. Задания размещены на официальном сайте Национальной академии наук Беларуси. Направить готовые решения вместе с заявкой необходимо до 19 декабря на адрес электронной почты: smu@edu.gov.by, smu@presidium.bas-net.by. По результатам экспертной оценки 12 лучших команд получат приглашение в следующий тур", - проинформировали в ведомстве.

На очном этапе (март - апрель 2027 года) участников ждут научные бои, команды будут представлять и аргументированно защищать свои решения, анализировать работы соперников и участвовать в научных дискуссиях.

К участию допускаются команды из пяти человек, причем они могут быть из разных вузов. По итогам турнира определят три команды-победителя, занявшие первое, второе и третье места, а также четырех победителей личного зачета.

"СТЕНД-2026" станет возможностью для молодых исследователей проверить свои знания на практике, развить навыки научной коммуникации и публичных выступлений, получить опыт командной работы и заявить о себе в профессиональном сообществе. Подробная информация о заданиях и условиях участия размещена на информационных ресурсах Минобразования", - добавили в пресс-службе. 

Организаторами турнира выступают Министерство образования и Национальная академия наук.-0-
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