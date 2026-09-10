В Беларуси стартовал 16-й сезон республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси"

Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский отметил, что проект "100 идей для Беларуси" зарекомендовал себя на протяжении 15 сезонов, привлекая все больше талантливой и одаренной молодежи. "Если посмотреть на статистику, более 20 тыс. заявок было подано за весь период, и свыше 3,6 тыс. проектов получили поддержку и были реализованы. Наша главная цель - достучаться до каждого молодого человека с идеей, который еще не представил ее для обсуждения", - добавил он.

В проекте могут участвовать молодые люди в возрасте от 14 до 31 года, включая коллективы до трех человек. Также предусмотрена отдельная категория для молодых ученых, работающих в учреждениях высшего образования и организациях, подчиненных Национальной академии наук Беларуси. В эту категорию входят доктора наук до 40 лет, кандидаты наук, специалисты с высшим образованием без ученой степени, а также аспиранты и магистранты до 35 лет. Экспертный совет выберет по три победителя в каждой возрастной категории в десяти номинациях. В проекте могут участвовать молодые люди в возрасте от 14 до 31 года, включая коллективы до трех человек. Также предусмотрена отдельная категория для молодых ученых, работающих в учреждениях высшего образования и организациях, подчиненных Национальной академии наук Беларуси. В эту категорию входят доктора наук до 40 лет, кандидаты наук, специалисты с высшим образованием без ученой степени, а также аспиранты и магистранты до 35 лет. Экспертный совет выберет по три победителя в каждой возрастной категории в десяти номинациях.

В этом сезоне основное внимание будет уделено образовательной составляющей. "Идея - это замечательно, но, чтобы развить ее от начального этапа до республиканского финала, необходимо поработать с экспертами в данной области, которые смогут глубоко проанализировать, как представить тот или иной проект, как его доработать и подготовить к внедрению на предприятиях и в производственные процессы Беларуси", - пояснил Владимир Павловский. В этом сезоне основное внимание будет уделено образовательной составляющей. "Идея - это замечательно, но, чтобы развить ее от начального этапа до республиканского финала, необходимо поработать с экспертами в данной области, которые смогут глубоко проанализировать, как представить тот или иной проект, как его доработать и подготовить к внедрению на предприятиях и в производственные процессы Беларуси", - пояснил Владимир Павловский.





Заместитель министра образования Екатерина Петруцкая отметила, что от нового сезона проекта "100 идей для Беларуси" большие ожидания: "Сегодня ребята проявляют интерес к различным направлениям. Все сферы, в которых заявлены номинации, - среди них и энергетика, и национальная безопасность, и социальная сфера, и бизнес-идеи, и агропромышленный комплекс, и здравоохранение - имеют потенциал для успеха. У молодежи есть отличная возможность заявить о себе и рассказать, какой они видят нашу страну завтра". Она обратилась к потенциальным участникам с призывом верить в свои идеи, которые могут стать не просто концепциями, а проектами, готовыми к внедрению в реальный сектор экономики. Более того, в будущем проекты становятся стипендиатами фонда Президента Беларуси и побеждают на значимых республиканских и международных конкурсах.

Учащийся гимназии №4 Барановичей Максим Парипа стал победителем 15-го сезона в номинации "Агропромышленные технологии и фермерство" с разработкой цифровой системы управления умным хозяйством. "Мы оцифровали почти все сельское хозяйство Беларуси. Начинали с Брестской области, а теперь охватываем всю страну. Наш проект получил благодарность от министра сельского хозяйства и продовольствия, министра образования и стал стипендиатом специального фонда Президента. Суть проекта заключается в том, что спутник сканирует поля, а далее на основе нейросети, куда загружаются данные о прошлых посевах, дает рекомендации по новым посевам. Наша точность данных сейчас превышает 95%", - рассказал он. Учащийся гимназии №4 Барановичей Максим Парипа стал победителем 15-го сезона в номинации "Агропромышленные технологии и фермерство" с разработкой цифровой системы управления умным хозяйством. "Мы оцифровали почти все сельское хозяйство Беларуси. Начинали с Брестской области, а теперь охватываем всю страну. Наш проект получил благодарность от министра сельского хозяйства и продовольствия, министра образования и стал стипендиатом специального фонда Президента. Суть проекта заключается в том, что спутник сканирует поля, а далее на основе нейросети, куда загружаются данные о прошлых посевах, дает рекомендации по новым посевам. Наша точность данных сейчас превышает 95%", - рассказал он.

Максим узнал о "100 идеях для Беларуси" через медиа и планирует участвовать в третий раз, теперь охватывая и область животноводства. "Разработка будет очень интересной и даже уникальной", - уточнил он. Молодой человек убежден, что важно не останавливаться: не всегда будут победы, но энтузиазм и желание помочь своей стране должны обязательно присутствовать. Максим узнал о "100 идеях для Беларуси" через медиа и планирует участвовать в третий раз, теперь охватывая и область животноводства. "Разработка будет очень интересной и даже уникальной", - уточнил он. Молодой человек убежден, что важно не останавливаться: не всегда будут победы, но энтузиазм и желание помочь своей стране должны обязательно присутствовать.

Первый заместитель председателя Президиума НАН Виталий Залесский подчеркнул, что участие в "100 идей для Беларуси" - это уникальная возможность проявить себя, раскрыть свой творческий потенциал, получить знания, завести новые знакомства и построить лестницу в будущее. "Молодежь - это наша жизненная необходимость и радость. Они приходят с новыми идеями, делают вещи иначе, и мы верим, что они добьются еще больших успехов”, - подытожил он. Первый заместитель председателя Президиума НАН Виталий Залесский подчеркнул, что участие в "100 идей для Беларуси" - это уникальная возможность проявить себя, раскрыть свой творческий потенциал, получить знания, завести новые знакомства и построить лестницу в будущее. "Молодежь - это наша жизненная необходимость и радость. Они приходят с новыми идеями, делают вещи иначе, и мы верим, что они добьются еще больших успехов”, - подытожил он.

16-й сезон проекта будет реализован в четыре тура. Первый, информационный тур, продлится до 20 ноября, до этого момента будет идти прием заявок на участие. Во втором этапе будут проводится их отбор, обучающие стартапы, районные и зональные отборы до 20 декабря. Далее пройдут областные и Минская городская выставки-презентации, включая презентации НАН Беларуси и Министерства образования (до 31 января 2027 года), и республиканский финал. Подать заявку можно на официальном сайте 100ideas.by, а также посредством смарт-билета БРСМ. Организаторами 16-го сезона проекта выступают БРСМ, Министерство образования, Государственный комитет по науке и Национальная академия наук Беларуси.-0- 16-й сезон проекта будет реализован в четыре тура. Первый, информационный тур, продлится до 20 ноября, до этого момента будет идти прием заявок на участие. Во втором этапе будут проводится их отбор, обучающие стартапы, районные и зональные отборы до 20 декабря. Далее пройдут областные и Минская городская выставки-презентации, включая презентации НАН Беларуси и Министерства образования (до 31 января 2027 года), и республиканский финал. Подать заявку можно на официальном сайте 100ideas.by, а также посредством смарт-билета БРСМ. Организаторами 16-го сезона проекта выступают БРСМ, Министерство образования, Государственный комитет по науке и Национальная академия наук Беларуси.-0-



Фото Валерии Куневич

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси официально стартовал 16-й сезон республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.