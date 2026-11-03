В Беларуси спасли малыша с пороком диафрагмы, несовместимым с жизнью

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые выполнена успешная операция при отсутствии половины диафрагмы у новорожденного ребенка с применением ЭКМО, а затем скоррегирован порок сердца, сообщили БЕЛТА в РНПЦ детской хирургии.



Подобный порок несовместим с жизнью, и дети умирают в первые часы от рождения. Поэтому в РНПЦ детской хирургии ребенок был подключен к аппарату ЭКМО, который заменял ему легкие и сердце, что позволило стабилизировать его состояние и через несколько дней выполнить уникальную операцию по протезированию диафрагмы из собственных мышц. Затем, спустя неделю, была выполнена вторая операция - на сердце.



Данный случай - первый в Беларуси, когда ребенок с таким редким тяжелым пороком выжил. Лучшие крупные центры мира при наличии высококлассных специалистов и соответствующего оборудования дают не более 5-6% выживаемости, и это при отсутствии порока сердца, отметили в РНПЦ.



В результате проведения в Центре детской хирургии комплексного лечения мультидисциплинарной бригадой, включающей реаниматологов, врачей - специалистов экстракорпорального кровообращения, детских хирургов и кардиохирургов, ребенка удалось перевести на полноценное самостоятельное дыхание, его готовят к выписке.-0-