В Беларуси создадут 15 новых центров раннего вмешательства для помощи детям с особенностями развития

Проект реализуется Министерством здравоохранения, Национальным статистическим комитетом Беларуси и ЮНИСЕФ при финансовой поддержке правительства Российской Федерации. Предусмотренные меры соответствуют национальным приоритетам в сфере здоровья, развития и защиты детей, а также задачам государственных программ "Здоровье нации", "Общество равных возможностей" и "Беларусь интеллектуальная" на 2026-2030 годы. Проект реализуется Министерством здравоохранения, Национальным статистическим комитетом Беларуси и ЮНИСЕФ при финансовой поддержке правительства Российской Федерации. Предусмотренные меры соответствуют национальным приоритетам в сфере здоровья, развития и защиты детей, а также задачам государственных программ "Здоровье нации", "Общество равных возможностей" и "Беларусь интеллектуальная" на 2026-2030 годы.





Главная цель инициативы - укрепить систему поддержки детей с инвалидностью и особенностями развития, повысить доступность качественных услуг и расширить возможности семейного ухода.-0-





Фото Андрея Синявского

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют открыть 15 новых центров раннего вмешательства, развивать медико-социальную помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и расстройствами аутистического спектра, а также подготовить специалистов для работы с такими детьми. Эти направления предусмотрены трехлетним проектом по укреплению социальной инклюзии и развитию семейного ухода, передает корреспондент БЕЛТА.На первом этапе особое внимание уделят детям до трех лет с инвалидностью и задержками развития. Как отмечают специалисты, именно в первые годы жизни мозг ребенка развивается наиболее интенсивно, поэтому своевременное выявление особенностей развития и оказание помощи имеет большое значение. "Первые три года жизни ребенка - очень важный период. В это время активно формируются нейронные связи, развиваются речь, двигательные, когнитивные и социальные навыки. Своевременная поддержка помогает раскрыть потенциал ребенка, предупредить или уменьшить последствия нарушений развития", - отметила заведующая мониторинговым информационно-методическим отделением детского здоровья РНПЦ "Мать и дитя" Анна Симченко. Она подчеркнула, что в работе с детьми важно переходить от акцента исключительно на диагнозе к комплексному сопровождению ребенка и его семьи. Здоровье, по ее словам, включает не только физическое, но и психическое, эмоциональное и социальное благополучие.В Беларуси работают 47 центров раннего вмешательства. В 2025 году помощь в них получили 13 279 детей и их семей - около четверти потенциальной целевой группы. В рамках проекта планируется создать еще 15 центров, расширить информирование родителей о развитии ребенка и ранних признаках возможных нарушений, а также повысить профессиональные компетенции специалистов.Еще одно направление - развитие медико-социальной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Она позволит родителям получать профессиональную поддержку и временную помощь в уходе за ребенком. Предусмотрено оснащение пилотного подразделения такой помощи в Витебском доме ребенка, внедрение соответствующей модели в работу домов ребенка по всей стране и обучение не менее 40 специалистов из восьми учреждений.Важная задача проекта - поддержка семей и профилактика разлучения детей с родителями. По данным на 2025 год, в интернатных учреждениях Беларуси проживали 4763 ребенка, из них 1664 - дети с инвалидностью. "Наша задача - создавать условия, при которых ребенок сможет получать необходимую помощь, оставаясь в семье. Поддержка родителей и развитие семейных форм ухода имеют здесь принципиальное значение", - отмечалось при представлении проекта.Отдельная составляющая работы связана с получением актуальных данных о положении детей и женщин в Беларуси. В 2027-2028 годах Белстат планирует провести седьмой раунд Многоиндикаторного кластерного обследования (МИКС7). Оно позволит оценить благополучие детей и отслеживать изменения по широкому кругу показателей. Заместитель председателя Белстата Алексей Ярковец напомнил, что Беларусь уже участвовала в подобных обследованиях в 2005, 2012 и 2019 годах. По его словам, МИКС дает возможность получить сведения, которые трудно собрать в рамках текущей государственной статистики. "Это обследование позволяет оценить не только основные показатели здоровья и образования, но и такие вопросы, как развитие детей раннего возраста, детский труд и методы воспитания в семье", - пояснил Алексей Ярковец.По данным на 1 января 2025 года, в Беларуси зарегистрирован 42 481 ребенок с инвалидностью. Это на 14,4% больше, чем в 2021 году. В 2025 году у детей зарегистрировали 5517 случаев расстройств аутистического спектра, тогда как в 2007 году - 185. При этом увеличение числа зарегистрированных случаев не означает такой же рост фактической распространенности РАС: на статистику влияют в том числе возможности выявления и диагностики.