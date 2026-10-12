12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сформирован план государственной стандартизации на 2027 год. Что он будет включать в себя, рассказала начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксана Гришкевич на пресс-конференции, приуроченной ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации, передает корреспондент БЕЛТА.
Оксана Гришкевич пояснила, что пока план проходит рассмотрение и доработку. "На сегодня он включает 739 тем. Будет сделан акцент на разработке стандартов в высокотехнологичных отраслях, содержащих современные требования в поддержку развития промышленности, социальной сферы, качества и безопасности продукции, работ и услуг", - прокомментировала она.
Также начальник управления технического нормирования и стандартизации напомнила, что в стране функционирует 45 технических комитетов по стандартизации, затрагивающих как традиционные отрасли, так и новые. "В 2026 году созданы технические комитеты по таким направлениям, как аддитивное производство, гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. И к концу 2026 года мы планируем завершить создание технического комитета по атомной технике. План стандартизации на 2026 год содержит 853 задания. Среди них разработка 371 стандарта и изменения в действующие стандарты в различных отраслях экономики и социального сектора", - подытожила Оксана Гришкевич.-0-