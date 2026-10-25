В Беларуси с начала года в ДТП с животными погибли пять человек и более 100 пострадали

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года зафиксировано 59 ДТП с участием диких животных, в таких авариях за этот год пострадали около ста человек, пятеро погибли. Об этом в эфире телеканала ОНТ
рассказала начальник отделения главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова, сообщает БЕЛТА.
В статистике ГАИ отражены лишь те аварии, где пострадали или погибли люди. Общая картина происшествий с животными куда масштабнее. "Ежегодно количество ДТП с участием диких животных растет. Только за 9 месяцев этого года в стране зафиксировано около 4 тыс. таких фактов. В результате погибло более 4 тыс. диких животных. Как правило, это копытные, большая часть которых - косули и лоси", - проинформировал начальник управления государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Дмитрий Моторо.
При столкновении автомобиля с лосем особенно уязвимы люди, находящиеся на передних сиденьях. Из-за длинных ног животного его корпус оказывается выше бампера и элементов конструкции, предназначенных для поглощения энергии удара. Массивное тело лося приходится на уровень капота и ветрового стекла и при аварии стремительно влетает в салон автомобиля.
Заметить животное на дороге тоже бывает сложно - глаза лося расположены высоко и могут не отражать свет фар, поскольку находятся выше освещенной ими зоны.-0-
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