В Беларуси с начала года в ДТП с животными погибли пять человек и более 100 пострадали

В статистике ГАИ отражены лишь те аварии, где пострадали или погибли люди. Общая картина происшествий с животными куда масштабнее. "Ежегодно количество ДТП с участием диких животных растет. Только за 9 месяцев этого года в стране зафиксировано около 4 тыс. таких фактов. В результате погибло более 4 тыс. диких животных. Как правило, это копытные, большая часть которых - косули и лоси", - проинформировал начальник управления государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Дмитрий Моторо.