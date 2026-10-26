26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 ноября 2026 года увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, которые исчисляются из бюджета прожиточного минимума (БПМ). Новые размеры пособий будут действовать по 31 января 2027 года включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Единовременное пособие в связи с рождением ребенка составит: при рождении первого ребенка - 5357 тыс. рублей (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - 7499,8 тыс. рублей (14 БПМ).
Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, выплатят единовременное пособие в размере 535,7 рубля (100% БПМ). Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет составит 267,85 рубля (50% БПМ).
Для отдельных категорий семей предусмотрены следующие размеры ежемесячных выплат на детей старше 3 лет: на ребенка старше 3 лет, кроме ребенка-инвалида, - 267,85 рубля (50% БПМ); на ребенка-инвалида старше 3 лет - 374,99 рубля (70% БПМ).
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит: 535,7 рубля (100% БПМ) - при I и II степени утраты здоровья до достижения ребенком 18 лет, а также при III и IV степени утраты здоровья до достижения ребенком 3 лет; 642,84 рубля (120% БПМ) - при III и IV степени утраты здоровья после достижения ребенком 3 лет.
Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составит 374,99 рубля (70% БПМ). Пособиями, исчисляемыми из БПМ, охвачено 152,4 тыс. детей в возрасте от 3 до 18 лет.-0-
Общество
26 октября 2026, 19:51
В Беларуси с 1 ноября увеличатся размеры госпособий семьям с детьми
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Главное
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь готова содействовать Монголии в реализации амбициозных планов развития экономики
Президенты Беларуси и Монголии обменялись ратификационными грамотами Договора о дружбе и сотрудничестве
Кочанова на встрече с Президентом Монголии: голос парламентариев должен звучать ярко в отстаивании суверенитета страны
Сергеенко на встрече с Президентом Монголии: парламентские отношения наших стран имеют прочный фундамент доверия
От промышленности до IT. Представители бизнеса Беларуси и Монголии определили направления сотрудничества
С нами интереснее