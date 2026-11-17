17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2027 года в перечень доходов, облагаемых подоходным налогом по повышенным ставкам, попадут новые объекты. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.





В перечень "сверхдоходов" добавлены доходы члена ревизионной комиссии хозяйственного общества, вознаграждения третейского судьи, доходы медиатора, доходы члена ликвидационной комиссии, доходы в виде прощенных займов (задолженности по займам), доходы от доверительного управления имуществом (исключение - доверительное управление денежными средствами).





Повышенная ставка применяется, если годовой доход превысит 350 тыс. рублей: налог будет взиматься только с суммы, которая превысила установленный порог.





Ставки остаются прежними: 25% - если доход свыше 350 тыс. рублей, но не более 600 тыс. рублей в год; 30% - если доход больше 600 тыс. рублей.-0-