В Беларуси разрабатываются новые стандарты в области системного менеджмента

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу по проектам новых государственных стандартов в области системного менеджмента обсудили на площадке БелГИСС во время заседания технического комитета по стандартизации Беларуси ТК BY 4 "Менеджмент качества". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.



Члены комитета до середины ноября рассмотрят окончательную редакцию проектов стандарта на методы и инструменты бережливого менеджмента и стандарта-гайда "Система менеджмента качества. Стадии жизненного цикла продукции. Общие требования". Они подготовлены БелГИСС с учетом замечаний и предложений. После рассмотрения и достижения консенсуса стандарты будут готовить к принятию.



Одной из актуальных тем стал алгоритм выбора предприятием наиболее приемлемой методики бережливого менеджмента для внедрения. БелГИСС разрабатывает методические рекомендации на основе лучших международных практик.



На заседании также обсудили подходы к разработке госстандартов на системы менеджмента качества, требования к проведению их внутренних аудитов, экологический менеджмент. Международной организацией по стандартизации ISO были опубликованы новые версии этих международных стандартов.



Для поддержания конкурентоспособности отечественным предприятиям предстоит внедрить новые требования в добровольном порядке в течение трех лет. С этой целью необходимо принять международные требования на национальном уровне.



"Важно как можно раньше развернуть в стране изучение международных стандартов, разработку соответствующих госстандартов, а также адаптацию инфраструктуры подтверждения соответствия и промышленности. Призываем заинтересованные стороны к активному участию в данных работах", - подчеркнул первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак.



Участники поддержали предложение об организации в рамках технического комитета "Менеджмент качества" цикла экспертных круглых столов по актуальным вопросам применения стандартов, практике подтверждения соответствия систем менеджмента второй и третьей сторонами и др.



В заседании приняли участие более 30 специалистов организаций страны - как членов комитета, так и рабочей группы по разработке стандарта-гайда.-0-