В Беларуси разрабатывают отечественную вакцину против аденовируса КРС

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают отечественную вакцину против аденовируса крупного рогатого скота, работа находится на стадии прикладных исследований. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель директора по научной работе Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского Наталья Щемелева во время секции "Биотехнологии, химико-фармацевтические и медицинские технологии" республиканского научно-практического форума "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики".



Доклад замдиректора был посвящен научному обеспечению отрасли животноводства Беларуси. "В сфере животноводства много моментов, на которые следует брать внимание, - это кормление, содержание, а также болезни. Лучше, конечно, не допускать заболеваний. Что для этого надо? Профилактировать. Институт занимается разработкой специфической профилактики с помощью создания вакцин. Так как беда часто приходит не одна, вакцины наши комплексные, они включают антигены как вирусные, так и бактериальные. Мы не разрабатываем антибиотики, а ищем им биологическую альтернативу - вакцины. В этом направлении активно сотрудничаем с БГУ, в частности над созданием рекомбинантных белков. Сейчас у нас есть совместное государственное задание по разработке таких препаратов. То есть все направлено на профилактику, предупреждение и экологичность", - рассказала Наталья Щемелева.



Препараты института оригинальны: содержат штаммы микроорганизмов, циркулирующих в Беларуси, включая известную Escherichia coli. Они характерны для региона и не входят в состав зарубежных вакцин, представленных на рынке.



Институт продолжает пополнять коллекцию и депонировать изоляты, превращает их в производственные штаммы и использует для модификации уже существующих вакцин. Речь идет, например, о препаратах с антигенами клостридии (тип A и C), возбудители которых циркулируют в Беларуси, но не представлены в зарубежных вакцинах. Кроме того, ведется ряд разработок, которые будут включать вирусные антигены, в том числе против аденовирусов. "Отечественных вакцин против аденовируса крупного рогатого скота у нас пока нет. Мы начали такую разработку, она находится на стадии прикладных исследований", - проинформировала замдиректора по научной работе.



По ее словам, также внимание уделено разработке отечественных вакцин для птицеводства. "На рынке представлено немного вакцин для птиц - в основном против болезни Ньюкасла, хотя вакцинация проводится широко. При этом большинство препаратов импортные. Сейчас институт разрабатывает отечественную вакцину против метапневмовирусной инфекции птиц. Вирус может инфицировать и человека. Это первая отечественная вакцина такого типа. Она находится на завершающем этапе - предрегистрационных испытаниях. Доклинические и клинические исследования уже завершены. В конце года планируется перейти к регистрационным испытаниям. Освоение вакцины в Беларуси запланировано на 2028 год", - отметила Наталья Щемелева.-0-