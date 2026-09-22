В Беларуси разрабатывается высокоманевренный автомобиль для спасателей

"За последние годы в Беларуси при тесном взаимодействии с отечественными производителями создана система, нацеленная на разработку основных и специальных автомобилей, а также высотной техники, линейка которых насчитывает несколько десятков модификаций и охватывает весь спектр решаемых задач. Приоритет отдан шасси МАЗ, что существенно снижает зависимость от иностранных производителей", - отметил Иван Полевода.
Он указал, что наиболее актуальной задачей на текущем этапе является разработка высокоманевренной автоцистерны на базе специального малогабаритного полноприводного шасси. "Цель - обеспечить мобильность наших подразделений в условиях плотного городского трафика и загроможденных дворовых территорий. Работа ведется в два этапа. Первоначально создаются автомобили классической компоновки. Прототип уже был представлен на международном салоне безопасности в Казани. Его внедрение запланировано уже с 2027 года. На следующем этапе с 2028 года планируется разработка принципиально нового автомобиля с гибридным приводом автобусной компоновки", - подчеркнул начальник вуза.
Одним из приоритетных направлений является внедрение информационных технологий в деятельность спасателей. "Приоритетом остается разработка и обновление экспертных программных продуктов по вопросам реагирования и управления ликвидацией ЧС. Начаты исследования в области технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Разработаны интеллектуальные системы поиска пострадавших на воде и раннего обнаружения возгорания. Указанные продукты проходят опытную апробацию", - рассказал Иван Полевода.
Также белорусские специалисты разрабатывают экипировку для спасателей, пожарную автоматику, вырабатывают наиболее эффективные способы ликвидации чрезвычайных ситуаций на электротранспорте, совершенствуют систему подготовки работников МЧС.
Как сообщалось ранее, в Несвиже под председательством белорусской стороны проходит XIII заседание совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России.-0-
Фото Сергея Шелега