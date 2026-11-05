В Беларуси рассматривают переход к более системной профилактической модели защиты работников





"Проект формирует не просто новую редакцию закона, а переход к более системной профилактической модели защиты человека на рабочем месте", - отметил в комментарии журналистам член Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Владимир Подобед.

По его словам, "от контроля исполнения отдельных процедур мы переходим к управлению опасностями и профессиональными рисками". "И в связи с этим - более явному распределению ответственности между государством, работодателем и работающим", - добавил он. По его словам, "от контроля исполнения отдельных процедур мы переходим к управлению опасностями и профессиональными рисками". "И в связи с этим - более явному распределению ответственности между государством, работодателем и работающим", - добавил он.





"При этом базовые гарантии, такие как право на безопасное рабочее место, обеспечение средствами индивидуальной защиты, расследование несчастных случаев, сохраняются и в ряде случаев конкретизируются", - отметил депутат.





В качестве основных предлагаемых новаций он назвал определение четкой структуры системы управления охраной труда и упрощение процедур по ее формированию для низкорисковых организаций сферы услуг, введение понятия "управление профессиональными рисками", закрепление новых полномочий нанимателя по персонифицированному учету нарушений, видео-/аудиофиксации и электронному документообороту.





Законопроектом предусмотрены регламентация дистанционной работы, расширение дистанционных форм инструктажа и проверки знаний, усиление территориальной профилактики через комиссии при исполкомах.

Основная цель законопроекта, по словам депутата, - снижение административной нагрузки без отказа от приоритета жизни и здоровья трудящихся в процессе всей трудовой деятельности. Основная цель законопроекта, по словам депутата, - снижение административной нагрузки без отказа от приоритета жизни и здоровья трудящихся в процессе всей трудовой деятельности.





В Палате представителей сегодня прошло расширенное заседание Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам, где рассматривался данный законопроект.-0-





Фото Николая Петрова

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривают переход к более системной профилактической модели защиты человека на рабочем месте. Это предусмотрено проектом закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об охране труда", который готовится в Палате представителей к первому чтению, сообщает корреспондент БЕЛТА.