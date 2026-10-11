В Беларуси рассматривается отмена в ряде случаев аукционов по продаже пустующего арендного жилья

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства прорабатывает вопрос отмены обязательных аукционов по продаже пустующего арендного жилья в ряде случаев. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко, сообщает БЕЛТА.

В стране сейчас насчитывается около 165 тыс. арендных жилых помещений (более 9 млн кв.м). При этом около 75% этого фонда (125 тыс. помещений) составляет жилье, которое не было приватизировано гражданами. При этом более 15 тыс. единиц жилья коммунальной формы собственности пустует более полугода, что составляет около 9% от общего количества арендного жилья. Андрей Ромашко пояснил, что все такие объекты проинвентаризированы облисполкомами. В зависимости от состояния, востребованности и местоположения для них определены три сценария использования: ремонт с последующей сдачей в наем, продажа или снос.





"Снос - это затратно. Средняя стоимость сноса жилого дома по стране составляет около 3-6 тыс. рублей. Для сравнения: строительство нового квадратного метра обходится примерно в 2,2 тыс. рублей, а стоимость ремонта может достигать более 400 рублей за "квадрат". Поэтому здесь очень важно оценивать экономическую целесообразность", - отметил Андрей Ромашко.





Особое внимание уделяется судьбе ветхого жилья в отдаленных населенных пунктах, которое не пользуется спросом у нанимателей. Чтобы решить проблему реализации таких объектов, ведомство рассматривает изменение процедурных подходов. "Рассматривается предложение отменить аукционы по продаже пустующего арендного жилья в ряде случаев. То есть исполкомы будут определять аукционные зоны, где жилье более востребовано или находится в природных заповедниках. А там, где оно может быть реализовано по базовой стоимости, мы предлагаем, чтобы оно продавалось именно таким образом", - подчеркнул Андрей Ромашко.





Кроме того, замминистра затронул тему очередников. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит полмиллиона семей. По поручению главы государства сейчас прорабатывается список лиц, которые претендуют именно на получение арендного жилья, чтобы отделить их от тех, кто ожидает строительства жилья в собственность.-0-



