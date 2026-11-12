В Беларуси расширяют возможности раннего выявления рака: в 2025 году провели около 1 млн скринингов 

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры профилактики и ранней диагностики позволяют выявлять все больше онкологических заболеваний на начальных стадиях. В 2025 году в Беларуси провели около 1 млн скрининговых исследований, а за девять месяцев 2026 года доля выявленных на первой и второй стадиях случаев достигла 91%. Об этом рассказали на пресс-конференции "Ранняя диагностика и профилактика: как сохранить здоровье нации и победить онкологию", передает корреспондент БЕЛТА.



По словам начальника управления специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Инны Возняк, онкологические заболевания остаются серьезной медико-социальной проблемой, а борьба с ними требует совместных усилий государства, медицинского и научного сообщества, СМИ и самих граждан. На рост заболеваемости влияют в том числе старение населения, распространение факторов риска, а также улучшение возможностей диагностики.



Структура онкологических заболеваний у мужчин и женщин различается. У мужчин наиболее распространен рак предстательной железы, на втором месте - рак легкого, на третьем - колоректальный рак. У женщин лидирует рак молочной железы, далее следуют колоректальный рак и рак тела матки. "Очень важно понимать, на какой стадии мы выявляем заболевание, потому что именно стадия определяет, насколько эффективным будет лечение, какова будет его продолжительность, качество жизни пациентов и стоимость", - отметила Инна Возняк.



Пятилетняя скорректированная выживаемость пациентов с первой и второй стадиями заболевания превышает 87%. При третьей стадии показатель составляет 48,4%, при четвертой - 13,5%.



Одним из важных направлений профилактики стало включение вакцинации против вируса папилломы человека в национальный календарь профилактических прививок с 2025 года. Бесплатную прививку получают девочки в возрасте 11 лет. По данным Минздрава, первую дозу вакцины получили почти 89% девочек 2014 года рождения, полный курс завершили 85%. В этом году прививают девочек 2015 года рождения. Вакцинация помогает предупредить рак шейки матки и другие виды опухолей, связанные с наиболее онкогенными типами вируса папилломы человека. Кроме того, в календарь включена вакцинация против гепатита B, а для лечения гепатита C применяются препараты прямого противовирусного действия. Эти инфекции могут повышать риск развития цирроза и первичного рака печени.



Мероприятия по профилактике и ранней диагностике предусмотрены государственной программой "Здоровье нации" на 2026-2030 годы. Почти половина из 42 мероприятий программы имеет профилактическую направленность. В ее рамках реализуется проект "Профилактика и ранняя диагностика рака", охватывающий пять основных локализаций: рак шейки матки, молочной железы, колоректальный рак, рак предстательной железы и рак легкого.



Как отметил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Красный, в Беларуси действуют пять скрининговых программ по этим направлениям. Пилотные проекты завершены, показали высокую эффективность и включены в диспансеризацию населения. В 2025 году в рамках скрининга провели около 1 млн исследований. На каждую тысячу исследований приходилось пять выявленных случаев рака. По словам Сергея Красного, благодаря этим мероприятиям дополнительно обнаружили около 5 тыс. новых случаев, 87% из них - на первой и второй стадиях. По предварительным данным, за девять месяцев 2026 года доля выявленных на ранних стадиях случаев достигла 91%. В частности, при скрининге рака шейки матки этот показатель составил 99,9%.



Скрининг позволяет не только обнаруживать опухоли на ранних стадиях, но и предупреждать развитие некоторых видов рака. Например, при обследовании на рак шейки матки выявляют предопухолевые изменения, а при скрининге колоректального рака - полипы, которые можно своевременно удалить. Сергей Красный также обратил внимание на роль образа жизни. Среди факторов риска - курение, употребление алкоголя, малоподвижность, избыточная масса тела, нерациональное питание. Он отметил, что в Беларуси традиционно употребляют много красного мяса и недостаточно овощей, фруктов и морепродуктов.



Заместитель директора по научной работе РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Дмитрий Рузанов подчеркнул, что с курением связано около полутора десятков локализаций рака. Помимо опухолей легкого, это новообразования головы и шеи, пищевода, желудка, поджелудочной железы, мочевого пузыря и почек. По его словам, около 30% смертей от рака в мире связаны с табаком. Специалист призвал обращать внимание на изменения в состоянии здоровья. В частности, поводом обратиться к врачу может быть кашель, который сохраняется более двух-трех недель и не становится слабее. Незамедлительной медицинской оценки требует даже однократное появление прожилки крови в мокроте. Среди других тревожных признаков - нарастающая без очевидной причины одышка, необъяснимая потеря веса, усиливающаяся слабость, ночная потливость, а также повторяющаяся или длительно не проходящая пневмония.



Дмитрий Рузанов отметил, что отказ от курения снижает риски не только онкологических, но и сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. При этом к курящим людям важно относиться без осуждения и запугивания: никотиновая зависимость является заболеванием, а пациенту можно помочь с помощью специальных программ и препаратов. По его словам, уже через год после отказа от курения риск инфаркта уменьшается вдвое, а через 10-15 лет риск рака легкого становится практически таким же, как у человека, который никогда не курил.



Отдельно специалисты остановились на электронных сигаретах. Дмитрий Рузанов пояснил, что долгосрочных популяционных исследований, позволяющих оценить их влияние на развитие рака, пока недостаточно. Вместе с тем вейпы представляют серьезную опасность как фактор формирования никотиновой зависимости, особенно среди молодежи.



Говоря о современных методах лечения, Сергей Красный рассказал об использовании в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии зеленого индоцианина для выявления сторожевых лимфатических узлов. Метод позволяет определить узлы первого порядка, исследовать их и в ряде случаев избежать более обширного удаления лимфатических узлов. Технология применяется в центре около пяти лет, в том числе при эндоскопических и лапароскопических операциях.



В Беларуси также налажено производство около 10 таргетных препаратов и одного нового иммунного препарата. Остальные необходимые лекарства этого направления закупаются. При выборе препаратов для обеспечения пациентов учитывают, насколько они увеличивают выживаемость по сравнению со стандартным лечением.



"Рак - это не всегда приговор. Очень важно своевременно обращаться за медицинской помощью", - подчеркнула Инна Возняк.-0-