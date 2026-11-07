В Беларуси расширился перечень разрешенных к охоте пушных животных

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенне-зимний сезон охоты на пушных зверей стартовал в Беларуси 3 октября и продлится до 31 января 2027 года. Сегодня перечень разрешенных к охоте пушных животных расширился. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.





Так, с 7 ноября перечень дополнился белкой, куницами - лесной и каменной, норкой американской, ондатрой и лесным хорьком.





Разрешенные орудия охоты: нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьи собаки всех пород, кроме борзых.





Одновременно станет возможной охота на зайца любого пола и возраста в светлое время суток ружейным способом (гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью) загоном, и засады, с подхода с охотничьими собаками всех пород. Безружейный способ - с борзыми собаками и ловчими птицами.





Продолжается охота на медведя и рысь (животные любого пола и возраста), копытных животных (загоном, с подхода, из засады), а также на бобра, выдру, тетерева, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, перепела, фазана, рябчика, куропатку серую, волка, лисицу, шакала, енотовидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую, цаплю белую большую, голубя сизого.-0-