В Беларуси расширены возможности для трудоустройства студентов старших курсов





Изменения затронули такие должности как техник-конструктор, техник-технолог, экономист по планированию, экономист по сбыту, экономист по труду, мастер леса, егерь, лесник, а также ряд технических и инженерных должностей в нефтедобыче, железнодорожном транспорте, геологии, гидрологии и метеорологии.





Для отдельных должностей предусмотрено условие: работать можно только под руководством специалистов с более высокой квалификацией или стажем работы либо руководителей. Одновременно обновлены должностные обязанности и требования к знаниям. Наниматели при необходимости могут скорректировать должностные инструкции и другие локальные правовые акты.





На сегодняшний день возможность работать студентам предоставлена по более 140 должностям. Постановление вступило в силу с 30 октября.-0-

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Минтруда и соцзащиты от 22 апреля 2026 г. №23 изменены 28 квалификационных характеристик Единого квалификационного справочника должностей служащих. Это позволит студентам, освоившим не менее трех курсов вуза, трудоустраиваться на ряд должностей служащих. Об этом рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.