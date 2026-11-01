В Беларуси работают над увеличением емкости сетей связи

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"Мы выделяем дополнительные частоты. Это определенное время. Необходимо проводить частотное планирование с определенными службами, которые тоже в близких диапазонах частот работают, но тем не менее работа ведется. К концу этого года прогнозируем, что емкость нашей сети увеличится примерно на 30%. Мы по итогам прошлого года провели измерения по всем основным магистралям М-класса. В принципе, у нас связь не скажу что идеальная, но достаточно хорошая", - рассказал первый замминистра.-0-
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