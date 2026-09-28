В Беларуси проводят правовой мониторинг постановления о дополнительном образовании взрослых

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси организует проведение правового мониторинга постановления ведомства от 9 сентября 2022 года №296 "Об утверждении Положения об обучающих курсах дополнительного образования взрослых". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Главными задачами мониторинга выступают оценка эффективности действующих норм, выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин и последствий при проведении лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов обучающих курсов, а также выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации постановления №296.
В рамках мониторинга Минобразования предлагает всем заинтересованным лицам направлять информацию об актуальности действующих норм, наличии в документе устаревших, неэффективных положений, пробелов, правовой неопределенности, внутренних противоречий или единообразной практики его применения. Также о положительных и отрицательных последствиях, присутствии случаев нарушения норм, количестве и содержании обращений, связанных с его применением.
Помимо этого, всем желающим предоставляется возможность сообщить о необходимости корректировки постановления. По возможности с конкретными предложениями и (или) формулировками и их обоснованием, в том числе финансово-экономическим.
Направить свои замечания и предложения можно в специальную тему на Правовом форуме Беларуси либо направить на электронный адрес Министерства образования krivonos@edu.gov.by с обязательной пометкой "Правовой мониторинг постановления №296". Сбор предложений продлится по 30 октября 2026 года.
Стоит отметить, что направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.-0-
Общество
28 сентября 2026, 12:44
В Беларуси проводят правовой мониторинг постановления о дополнительном образовании взрослых
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