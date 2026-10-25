В Беларуси прорабатывается вопрос по корректировке минимального размера алиментов - Минюст





Законодательством обеспечен минимальный размер алиментов, который привязан к бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения. "С 1 августа по 30 октября он установлен на уровне 530 рублей 37 копеек. Каждый месяц должник обязан уплачивать алименты, их размер зависит от его доходов. На одного ребенка это 25%, на двух и более детей - 33% и 50% - на трех и более детей. В настоящее время в государственных органах прорабатывается вопрос по корректировке минимального размера алиментов. И, возможно, в ближайшее время будут какие-то изменения в этом направлении", - рассказала Елена Расолько.





Она обрисовала социальный портрет плательщика алиментов. "Как правило, 95% - это мужчины. Средний возраст - от 30 до 50 лет. Из 100 тыс. должников, которые находятся у нас на исполнении, более 75 тыс. официально трудоустроены и уплачивают алименты из своей заработной платы. Наиболее эффективная мера - обращение взыскания на заработную плату, но если должник не работает, образовалась задолженность по алиментам, то в такой ситуации судебный исполнитель применяет комплекс мер. В первую очередь это обращение взысканий на денежные средства, счета, депозиты, арест и реализация ликвидного имущества по месту жительства, а также обращение взыскания на транспортное средство, объекты недвижимости. Наряду с этим есть и такие эффективные меры, как ограничение должника в праве на оказание ему услуг связи и интернета, временное ограничение в праве на управление механическим транспортным средством, маломерными судами, ограничение права на охоту. Также мы применяем меру ограничения в праве на посещение игорных заведений, в том числе виртуальных. Кроме того, судебный исполнитель вправе ходатайствовать перед судом об ограничении должника в праве на выезд за пределы страны", - проинформировала представитель Минюста.





По ее словам, судебные исполнители проводят большую профилактическую работу с неплательщиками алиментов. "Если уже все механизмы исчерпаны, то мы инициируем перед органами уголовного преследования вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности по статье 184 УК. В этом году проведена проверка в отношении более 2,5 тыс. лиц, и более половины из них привлечены к уголовной ответственности", - добавила Елена Расолько.-0-





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