26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институте Следственного комитета подготовили первый выпуск слушателей новаторской программы переподготовки "Расследование преступлений в информационной сфере". Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.
Как рассказали в ведомстве, специалистам официально присвоена уникальная квалификация - "следователь со знанием информационных технологий". Цифровой корпус СК пополнили 22 специалиста - действующие сотрудники Главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата СК, управлений по областям и городу Минску, а также следователи территориальных подразделений.
В торжественной церемонии в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны приняли участие председатель СК Константин Бычек, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и профессорско-преподавательский состав института.
"Следователь - это, в принципе, отдельная каста юристов, которые возлагают на себя особую ответственность за восстановление справедливости в обществе. Дипломы, которые вы получили сегодня, имеют исключительную ценность. Ведь все мы прекрасно понимаем: преступность - это часть негативного явления в обществе и сегодня она все стремительнее уходит в цифровую среду. И я искренне рассчитываю, что полученные знания помогут всем нам, Следственному комитету и системе национальной безопасности в целом, стабилизировать ситуацию, а во многом и снивелировать последствия преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий", - отметил Константин Бычек.
Отдельные слова благодарности председатель СК выразил профессорско-преподавательскому составу ведомственного института за внедрение этой инновации, внимание к вызовам времени и создание базы для подготовки кадров высокого уровня.
Открытие новой программы стало ответом ведомства на глобальную цифровизацию преступности. На протяжении года заочного обучения офицеры осваивали дисциплины на стыке классической юриспруденции и передовых информационно-коммуникационных технологий.
В образовательный процесс были интегрированы ключевые современные направления: глубокий системный анализ компьютерной информации в рамках производства по материалам и уголовным делам о преступлениях в информационной сфере, работа с высокотехнологичными программно-аппаратными комплексами, предназначенными для анализа компьютерной информации, электронных носителей, мобильных устройств и серверов, анализ движения криптоактивов при расследовании преступлений, расследование уголовных дел с применением инструментария на основе открытых данных (OSINT) для оперативного сбора цифровой доказательственной базы и поиска цифровых следов злоумышленников в глобальной сети.
Полученные навыки сотрудники отработали во время интенсивной профессионально-образовательной стажировки на базе Главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата СК.-0-
Общество
26 ноября 2026, 13:47
В Беларуси подготовили первый выпуск следователей по преступлениям в информационной сфере
Фото СК
Новости рубрики Общество
Главное
Кто подпадает под амнистию в связи с Годом белорусской женщины? Чуприс раскрыла детали законопроекта
Вольфович о проверке боеготовности: охвачены все вопросы, связанные с формированием отрядов народного ополчения
Топ-новости
Продвижение товаров на зарубежные рынки обсудили на заседании Совета по развитию предпринимательства
Война идет - ее надо остановить! Заявления Лукашенко в интервью Le Point вызвали широкий резонанс в мире
С нами интереснее