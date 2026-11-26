26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институте Следственного комитета подготовили первый выпуск слушателей новаторской программы переподготовки "Расследование преступлений в информационной сфере". Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.



Как рассказали в ведомстве, специалистам официально присвоена уникальная квалификация - "следователь со знанием информационных технологий". Цифровой корпус СК пополнили 22 специалиста - действующие сотрудники Главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата СК, управлений по областям и городу Минску, а также следователи территориальных подразделений.



В торжественной церемонии в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны приняли участие председатель СК Константин Бычек, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и профессорско-преподавательский состав института.



"Следователь - это, в принципе, отдельная каста юристов, которые возлагают на себя особую ответственность за восстановление справедливости в обществе. Дипломы, которые вы получили сегодня, имеют исключительную ценность. Ведь все мы прекрасно понимаем: преступность - это часть негативного явления в обществе и сегодня она все стремительнее уходит в цифровую среду. И я искренне рассчитываю, что полученные знания помогут всем нам, Следственному комитету и системе национальной безопасности в целом, стабилизировать ситуацию, а во многом и снивелировать последствия преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий", - отметил Константин Бычек.



Отдельные слова благодарности председатель СК выразил профессорско-преподавательскому составу ведомственного института за внедрение этой инновации, внимание к вызовам времени и создание базы для подготовки кадров высокого уровня.



Открытие новой программы стало ответом ведомства на глобальную цифровизацию преступности. На протяжении года заочного обучения офицеры осваивали дисциплины на стыке классической юриспруденции и передовых информационно-коммуникационных технологий.



В образовательный процесс были интегрированы ключевые современные направления: глубокий системный анализ компьютерной информации в рамках производства по материалам и уголовным делам о преступлениях в информационной сфере, работа с высокотехнологичными программно-аппаратными комплексами, предназначенными для анализа компьютерной информации, электронных носителей, мобильных устройств и серверов, анализ движения криптоактивов при расследовании преступлений, расследование уголовных дел с применением инструментария на основе открытых данных (OSINT) для оперативного сбора цифровой доказательственной базы и поиска цифровых следов злоумышленников в глобальной сети.



Полученные навыки сотрудники отработали во время интенсивной профессионально-образовательной стажировки на базе Главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата СК.-0-



