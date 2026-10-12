В Беларуси планируют ввести обязательную сертификацию для гостиниц

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обсуждается проект указа, согласно которому для гостиниц планируется ввести обязательную сертификацию по системе "звезд". Об этом рассказала начальник отдела сертификации услуг БелГИСС Татьяна Смирнова в эфире программы "Актуальное интервью" на телеканале "Первый информационный", сообщает БЕЛТА.



По словам Татьяны Смирновой, проект указа прошел стадии согласования и находится в правительстве. "Мы ждем, какое будет принято решение. Опираемся на опыт России, у них проходить сертификацию обязательно, - отметила она. - Если средство размещения не соответствует необходимым требованиям, орган по сертификации выписывает несоответствия и что необходимо сделать, чтобы получить категорию".



В проекте указа предусмотрено поэтапное введение. Планируется, что к 1 января 2028 года пройдут сертификацию крупные гостиницы с номерным фондом свыше 70 номеров, а к 1 января 2029 года - те, у которых меньше 70. "Предполагается, что процесс пройдет безболезненно. Мы к этому готовились не первый год", - добавила Татьяна Смирнова.



Также она рассказала, что сегодня из порядка 600 гостиниц, которые работают на территории Беларуси, только 90 получили официальные сертификаты соответствия категориям от "без звезд" до "пять звезд". Из них пять звезд имеют пять средств размещения, четыре звезды - 10, три звезды - 44, две звезды - 10, без звезд - 12. Прошли сертификацию также девять хостелов. Ознакомиться с официальной сертификацией отелей можно на сайте "Качество.бел", где есть вкладка "Сертифицированные отели Беларуси". Там можно посмотреть, какую категорию имеет тот или иной отель, сколько действует сертификат и т.д.-0-