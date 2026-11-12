В Беларуси планируется реализовать проект по ликвидации захоронения непригодных пестицидов

По словам Максима Тарасова, ежегодно в Беларуси образуется порядка 60 млн т отходов: по итогам 2025 года - 58,1 млн т отходов производства и 4,7 млн т твердых коммунальных отходов. Около 70% годового объема отходов производства приходится на крупнотоннажные отходы (от производства калийных удобрений, фосфогипса, осадки очистки сточных вод и др.). Из-за отсутствия эффективных технологий переработки они в большей части накапливаются на территории республики.
Без учета крупнотоннажных отходов уровень использования отходов производства в 2025 году составил 91,9%, использования ТКО - 48,9%. В прошлом году утверждена Стратегия по обращению с отходами производства и потребления в Республике Беларусь. Она направлена на достижение уровня использования 90% всех видов отходов к 2040 году. Мероприятия рассчитаны на три этапа.
Минприроды ведется реестр объектов по использованию отходов. В нем зарегистрировано порядка 1,2 тыс. объектов, которые эксплуатируют более 900 субъектов хозяйствования. Порядка 50 из них используют отходы бумаги и картона, 30 - отходы стекла, 150 - полимерные отходы, 20 - изношенные шины, 10 - отходы электрического и электронного оборудования.-0-