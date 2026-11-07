7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Октябрьской революции отмечается сегодня в Республике Беларусь. Он был учрежден указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь" и является выходным днем в стране.
В Беларуси сформирована уникальная политическая модель с развитой системой представительных органов власти. Придание Всебелорусскому народному собранию конституционно-правового статуса укрепило устои белорусской государственности и показало, что белорусы являются сплоченной нацией, которая может самостоятельно ставить перед собой цели и достигать их.
Сохраняя этот день среди других значимых дат, мы тем самым отдаем дань памяти тому времени, когда наш народ получил импульс для развития белорусской государственности. Во многих городах Беларуси 7 ноября проходят торжественные церемонии возложения цветов к памятнику Ленина, праздничные концерты, различные диалоговые площадки и просветительские мероприятия. Ко Дню Октябрьской революции в стране традиционно реконструируют и вводят в строй ряд важных и крупных объектов, в том числе социальных, среди которых жилые дома, детские сады, учебные заведения, поликлиники, спортивные комплексы, мосты и дороги.-0-
Общество
07 ноября 2026, 09:00
В Беларуси отмечается День Октябрьской революции
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