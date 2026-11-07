В Беларуси отмечается День Октябрьской революции

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Октябрьской революции отмечается сегодня в Республике Беларусь. Он был учрежден указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь" и является выходным днем в стране.Октябрьская революция произошла 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года. Она стала одним из значимых событий XX века и коренным образом повлияла на ход дальнейшей истории. Революция всколыхнула и вдохновила миллионы людей на борьбу против угнетения и неравенства. Октябрь 1917 года, особенно для представителей старшего поколения, стал символом преобразования жизни в Беларуси. Благодаря революции белорусский народ обрел государственность, создал экономический и интеллектуальный потенциал, сберег и обогатил национальную культуру.После Октябрьской революции произошло самоопределение Беларуси, создание национального государства на советской основе. Целесообразность именно этой формы государственности подтверждали настроения белорусского общества, привлекательность политической программы большевиков, возросшая военная мощь Советской России на Западном фронте. БССР изначально заняла территорию шести уездов бывшей Минской губернии - лишь часть Центральной Беларуси. Но маленькая республика с площадью всего 50 тыс. кв.км и населением в 1,5 млн человек стала одним из соучредителей Советского Союза и собрала вокруг себя сначала восточнобелорусские, а затем и западнобелорусские земли. Современная Беларусь - прямой наследник и правопреемник БССР, а БССР стала возможна только после Октябрьской революции.Прошло уже 109 лет с момента событий Октябрьской революции. Но именно в 1917 году наш народ сделал важные шаги на пути строительства современного белорусского государства. В наши дни Беларусь уверенно идет по пути суверенного развития, сумев сохранить и приумножить достижения советского периода. В нашей стране сложилась собственная модель государства с сильной социальной политикой и социально ориентированной экономикой, направленными на повышение качества жизни граждан и общества в целом.В Беларуси сформирована уникальная политическая модель с развитой системой представительных органов власти. Придание Всебелорусскому народному собранию конституционно-правового статуса укрепило устои белорусской государственности и показало, что белорусы являются сплоченной нацией, которая может самостоятельно ставить перед собой цели и достигать их.Сохраняя этот день среди других значимых дат, мы тем самым отдаем дань памяти тому времени, когда наш народ получил импульс для развития белорусской государственности. Во многих городах Беларуси 7 ноября проходят торжественные церемонии возложения цветов к памятнику Ленина, праздничные концерты, различные диалоговые площадки и просветительские мероприятия. Ко Дню Октябрьской революции в стране традиционно реконструируют и вводят в строй ряд важных и крупных объектов, в том числе социальных, среди которых жилые дома, детские сады, учебные заведения, поликлиники, спортивные комплексы, мосты и дороги.-0-