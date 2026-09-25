В Беларуси определили победителей республиканского конкурса туристических маршрутов 

Конкурс был направлен на популяризацию внутреннего туризма и продвижение туристического потенциала белорусских регионов, в том числе малоизвестных объектов.-0-





Фото РОО "Белая Русь"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги республиканского конкурса "Открывай Беларусь с "Белой Русью" подвели в Беларуси. Организатором выступила РОО "Белая Русь" при поддержке Национального агентства по туризму, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе объединения.Участникам предлагалось разработать оригинальные туристические маршруты по Беларуси, раскрывающие историческое и культурное наследие, природные объекты и туристический потенциал регионов.Первое место заняла представитель Гомельской области Каролина Золотовская с маршрутом "Мозырь - город на семи холмах: от древнего замка до каньонов Полесья". Второе место присудили Диане Громовой и Егору Тишковцу из Минской области за маршрут "Сокровища Полесья". Четыре проекта разделили третье место. Среди них - "Бриллиантовая россыпь Верхнедвинщины" Натальи Безмен из Витебской области, "От лесных великанов до секретов стеклодувов" Карины Виршич из Гродненской области, "Живая история: от усадьбы к обелиску" Ирины Поцелуевой, Инги Фалей и Владиславы Юшкевич из Минской области, а также "Проявляя память: интерактивное путешествие по Исторической мастерской на месте бывшего Минского гетто" Татьяны Гордей, Владимира Александронца и Вячеслава Фурса из Минска.Жюри также определило победителей в специальных номинациях. В номинации "Лучший семейный маршрут" победил Андрей Астапенко из Минской области с проектом "Единство семьи: от истоков наследия до подвига народа". В номинации "Маршрут памяти и славы" отмечена Татьяна Новик из Гродненской области с маршрутом "Прикоснись сердцем к Подвигу".Звание "Жемчужина малой Родины" присуждено Вии Гапаевой, Анне Мещеряковой и Лилии Тишуровой из Могилевской области за проект "Сокровища Круглянщины: путешествие по просторам Беларуси". Победителем в номинации "За инновационный подход и креативность к визуализации маршрутов" стала Людмила Варвашевич из Минской области с проектом "Вокруг мира… по Беларуси".