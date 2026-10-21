В Беларуси определены требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство по туризму определило профессиональные и этические требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам. Это предусмотрено постановлением ведомства от 15 октября 2026 года №8, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





В их числе - обязанность соблюдать при проведении экскурсий ограничения, установленные законодательством, иметь при себе бейджи либо их дубликаты. Деятельность должна основываться на принципах законности, компетентности, справедливости и добросовестности, уважения к государственным символам страны, истории развития белорусской государственности, культурным и духовным традициям и др.

Также экскурсоводам и гидам-переводчикам надлежит формировать представление о Беларуси как о стране, привлекательной для туристов, экскурсантов, не допускать субъективных некорректных оценок и высказываний, принимать меры по недопущению таких высказываний или действий со стороны туристов, экскурсантов. Люди, проводящие экскурсии, должны обладать необходимым для этого объемом знаний и профессиональных навыков, включая знания по истории, этнографии, культуре, экономике, природно-географическим особенностям, внутренней и внешней политике, актуализировать полученные знания для своевременного обновления текстов экскурсий, содействовать повышению правовой, политической, личной культуры и социальной ответственности туристов, экскурсантов.





Кроме того, требуется знать основы идеологии белорусского государства, внедрять направления идеологической работы в своей профессиональной деятельности, содействовать укреплению положительного международного имиджа страны, признанию уникальности белорусской модели общественного развития.





Еще одно требование - придерживаться общепринятых этических норм, поддерживать честь и достоинство своей профессии, а также личные честь и достоинство. Нужно соблюдать общепринятые санитарно-гигиенические нормы, иметь опрятный внешний вид, исключать любые формы провокации в одежде и внешнем облике, проявлять толерантность и такт к представителям других национальностей, культур, традиций, взглядов и убеждений.





Экскурсоводы и гиды-переводчики не должны допускать действий, нарушающих общественный порядок или выражающихся в явном неуважении к обществу, обеспечивать бережное отношение людей к окружающей среде, туристическим объектам.





Также важно поддерживать уважительные отношения с туристами, экскурсантами, представителями субъектов туриндустрии, другими служащими, занятыми в этой отрасли, должностными лицами государственных органов и иных организаций, не допускать некорректного поведения, агрессии, негативных оценок, оскорбления, клеветы и др.





Также закреплена обязанность координировать поведение туристов, экскурсантов при чрезвычайных ситуациях или иных непредвиденных обстоятельствах, сообщать руководителю субъекта туристической деятельности или иной организации, которая привлекла экскурсовода, гида-переводчика, о возникновении таких ситуаций, вызывать при необходимости представителей экстренных служб.





При ухудшении состояния здоровья туристов, экскурсантов или получении ими травм во время проведения экскурсий надлежит сообщить об этом руководителю, а также организовать оказание первой медицинской помощи. Требуется исключать проведение экскурсии в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков, а также принимать меры по недопущению участия в экскурсии людей в таком состоянии или проявляющих агрессию.





Также в числе требований - качественное проведение экскурсий по темам, по которым пройдена аттестация, согласование изменений в программе экскурсии с субъектом туристической деятельности, когда экскурсионное обслуживание является частью комплекса туристических услуг. При проведении экскурсии гиду-переводчику нужно обеспечивать перевод текста экскурсии на иностранный язык или с иностранного языка без искажения смысла переводимого текста.





Использовать мобильный телефон во время экскурсии можно только для решения вопросов, связанных с работой. Кроме того, введена обязанность доводить до водителя транспортного средства маршрут путешествия, исключив указания, противоречащие законодательству или создающие угрозу безопасности, являться по приглашению аттестующего органа в установленный срок и давать пояснения по вопросам своей деятельности, а при невозможности прибыть в назначенное время в письменной форме уведомить об этом с указанием причины.





Также документом установлены формы квитанции на экскурсионные услуги.





Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 24 сентября 2026 года.-0-