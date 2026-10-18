В Беларуси около 22% линий электропередачи проходят по полям сельхозназначения 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 19 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:46 В ОАЭ создают космический аппарат для изучения астероидов Технологии
00:41 Трамп: Зеленский ударами по российским НПЗ серьезно вредит мировым рынкам дизельного топлива В мире
00:29 Песков назвал абсурдными обвинения России в причастности к беспорядкам в Европе  В мире
00:03 Трамп заявил, что Зеленский никогда не хотел заканчивать конфликт с Россией  В мире
18.10.26
18.10.26 23:34 Самолет Austrian Airlines из Тель-Авива в Вену экстренно сел в Болгарии из-за угрозы минирования  В мире
18.10.26 23:07 Штангист Павлюковец стал третьим на молодежном первенстве континента  Спорт
18.10.26 22:59 "Это смысл моей жизни". История мамы, подарившей любовь более чем 60 детям  Общество
18.10.26 22:42 Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут правила работы общего рынка электроэнергии  Экономика
18.10.26 22:37 Что нужно для завершения конфликта в Украине и почему США умывают руки? Эксперты ответили  Общество
18.10.26 22:24 "Катастрофа на наших улицах". Макрон выступил с обращением к французам В мире
18.10.26 22:21 Пешеход погиб под колесами легковушки в Гродненском районе  Происшествия
18.10.26 22:03 Зеленский заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок  В мире
18.10.26 21:43 Как работает многоступенчатая система проверки качества лекарств в Беларуси, рассказал эксперт  Общество
18.10.26 21:29 Вольфович оценил проверку силового блока по 10-балльной шкале  Общество
18.10.26 21:23 В Беларуси около 22% линий электропередачи проходят по полям сельхозназначения  Общество
18.10.26 21:20 Как получить удостоверение на право охоты, рассказали в "Белгосохоте"  Общество
18.10.26 21:08 МАРТ работает над проектом закона о посреднических цифровых платформах  Экономика
18.10.26 21:03 МИД Украины извинился за инцидент с беспилотником в Литве  В мире
18.10.26 20:49 Белорус Рогожинский завоевал золото в рывке на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике  Спорт
18.10.26 20:38 Лавров заявил, что Зеленский не хочет переговоров с Россией  В мире
18.10.26 20:18 "Семья - это прежде всего дружба". Как супруги Прудниковы из Могилевского района воспитывают троих детей и хранят традиции Регионы
18.10.26 20:12 Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсации за ракетные удары  В мире
18.10.26 20:02 "Шахтер" забросил семь шайб "Металлургу" и вернул лидерство в экстралиге  Спорт
18.10.26 19:49 Хоккеисты "Динамо" уступили "Ак Барсу" и остались без очков в домашней серии  Спорт
18.10.26 19:39 Мадьяр пригрозил Орбану пожизненным заключением В мире
18.10.26 19:27 Гимнастки Каменщикова и Ткачева взяли по два золота в отдельных видах на турнире Лобач  Спорт
18.10.26 19:18 Полиция развернула спецподразделение для подавления беспорядков в Париже  В мире
18.10.26 19:11 Белоруски проиграли венгеркам на первенстве мира-U16 по гандболу  Спорт
18.10.26 19:04 Спасатели потушили пожар в ангаре в Витебске  Происшествия
18.10.26 18:50 Дзюдоистка Концевая одержала победу на этапе Кубка Азии в Казахстане  Спорт
Все новости
Все новости

В Беларуси около 22% линий электропередачи проходят по полям сельхозназначения 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
18 октября 2026, 21:23

В Беларуси около 22% линий электропередачи проходят по полям сельхозназначения 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси около 22% линий электропередачи проходят по полям сельхозназначения. Об этом рассказал заместитель главного инженера ГПО "Белэнерго" Валерий Поршнев в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

По словам Валерия Поршнева, все опоры зарегистрированы, а земля под ними отведена для нужд энергетики. "Поддерживать опоры в надлежащем состоянии - наша обязанность. В соответствии с налоговым законодательством мы платим налоги за отведенные земельные участки. Эти средства поступают в бюджет. На сегодняшний день задолженности по этому направлению у энергетиков нет. Других платежей за размещение опор на чужих землях мы не вносим", - рассказал он.

Плановые ремонты проводят, когда на поля можно попасть: после уборки урожая или до начала посевной. Сроки работ энергетики согласовывают с владельцами участков. "Если при проведении работ мы повредим поля, то во взаимодействии с владельцами возмещаем причиненный ущерб", - добавил Валерий Поршнев.

Он напомнил, что передача электроэнергии осуществляется как по воздушным, так и кабельным сетям. При этом кабельная линия обходится в 2,5-3 раза дороже воздушной. "Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы внедрять новые технологии в электрические сети. Мы рассматриваем возможности использования кабельных линий. Например, в Минске принято решение прокладывать линии напряжением 110 кВ только в кабельном исполнении", - рассказал заместитель главного инженера.

При прокладке линий электропередачи энергетики стараются обходить земли сельхозназначения и по возможности отказываются от воздушных линий в пользу подземных кабельных коммуникаций.-0-

Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Скриншот видео "Беларусь1" "Это смысл моей жизни". История мамы, подарившей любовь более чем 60 детям 
Фото из архива Что нужно для завершения конфликта в Украине и почему США умывают руки? Эксперты ответили 
Фото из архива Как работает многоступенчатая система проверки качества лекарств в Беларуси, рассказал эксперт 
Александр Вольфович. Фото из архива Вольфович оценил проверку силового блока по 10-балльной шкале 
Фото из архива Как получить удостоверение на право охоты, рассказали в "Белгосохоте" 
Скриншот видео телеканала "ОНТ" О состоянии роупджампера, упавшего в Минске из-за ошибки в страховке, рассказали медики
  • Главная
  • В Беларуси около 22% линий электропередачи проходят по полям сельхозназначения 
    • Главное
    Смелый эксперимент, северная стратегия, учеба для военных и народное ополчение. Итоги недели Президента
    Вольфович оценил проверку силового блока по 10-балльной шкале 
    Два крыла белорусской семьи. Материнская нежность и отцовская надежность в архивных фото БЕЛТА
    Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут правила работы общего рынка электроэнергии 
    Топ-новости
    Глава НОК: ценим открытый диалог с European Aquatics и мировым сообществом водных видов спорта
    Белорусский стенд представлен в составе павильона ШОС на Международной выставке керамики и фарфора в КНР
    О состоянии роупджампера, упавшего в Минске из-за ошибки в страховке, рассказали медики
    МАРТ работает над проектом закона о посреднических цифровых платформах 
    Как работает многоступенчатая система проверки качества лекарств в Беларуси, рассказал эксперт 
    Союзу славянских народов не было бы равных в мире - политолог
    Как получить удостоверение на право охоты, рассказали в "Белгосохоте" 
    "Это смысл моей жизни". История мамы, подарившей любовь более чем 60 детям 
    Профилактическое комплексное спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Беларуси с 19 по 23 октября
    Бабье лето ушло, но тепло не сдается. Чем удивит погода на следующей неделе, рассказал синоптик
    "За большим столом иногда не хватает мест". Как живет "Семья года" из Кобринского района
    В Беларуси около 22% линий электропередачи проходят по полям сельхозназначения 
    Гимнастки Каменщикова и Ткачева взяли по два золота в отдельных видах на турнире Лобач 
    "Семья - это прежде всего дружба". Как супруги Прудниковы из Могилевского района воспитывают троих детей и хранят традиции
    Шарамков вышел в финал чемпионата мира в вольных упражнениях
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.