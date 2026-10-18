18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси около 22% линий электропередачи проходят по полям сельхозназначения. Об этом рассказал заместитель главного инженера ГПО "Белэнерго" Валерий Поршнев в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
По словам Валерия Поршнева, все опоры зарегистрированы, а земля под ними отведена для нужд энергетики. "Поддерживать опоры в надлежащем состоянии - наша обязанность. В соответствии с налоговым законодательством мы платим налоги за отведенные земельные участки. Эти средства поступают в бюджет. На сегодняшний день задолженности по этому направлению у энергетиков нет. Других платежей за размещение опор на чужих землях мы не вносим", - рассказал он.
Плановые ремонты проводят, когда на поля можно попасть: после уборки урожая или до начала посевной. Сроки работ энергетики согласовывают с владельцами участков. "Если при проведении работ мы повредим поля, то во взаимодействии с владельцами возмещаем причиненный ущерб", - добавил Валерий Поршнев.
Он напомнил, что передача электроэнергии осуществляется как по воздушным, так и кабельным сетям. При этом кабельная линия обходится в 2,5-3 раза дороже воздушной. "Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы внедрять новые технологии в электрические сети. Мы рассматриваем возможности использования кабельных линий. Например, в Минске принято решение прокладывать линии напряжением 110 кВ только в кабельном исполнении", - рассказал заместитель главного инженера.
При прокладке линий электропередачи энергетики стараются обходить земли сельхозназначения и по возможности отказываются от воздушных линий в пользу подземных кабельных коммуникаций.-0-
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Общество
18 октября 2026, 21:23
В Беларуси около 22% линий электропередачи проходят по полям сельхозназначения
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