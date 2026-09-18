В Беларуси охрана окружающей среды относится к ключевым направлениям госполитики - Лысенко на заседании МЭС СНГ

Межгосударственный экологический совет СНГ создан 8 февраля 1992 года в целях координации экологического сотрудничества государств СНГ. Членами МЭС являются руководители природоохранных ведомств стран - участников СНГ. Председательство переходит от одного члена к другому по принципу ротации в алфавитном порядке.-0-





Фото Минприроды

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси охрана окружающей среды относится к ключевым направлениям государственной политики и носит комплексный характер. Это подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко на XII заседании Межгосударственного экологического совета Содружества Независимых Государств (МЭС СНГ), которое прошло в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.Участниками заседания стали руководители и представители природоохранных ведомств Армении, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также представители органов СНГ.Как отметил руководитель белорусского природоохранного ведомства, МЭС СНГ выступает локомотивом экологической повестки на постсоветском пространстве - в завершающемся межсессионном периоде под председательством Республики Беларусь Совет продолжил последовательное и системное выполнение плана на 2025-2026 годы. Это способствовало более тесной консолидации усилий природоохранных ведомств государств - участников СНГ в целях сохранения благоприятной окружающей среды для будущих поколений."В Беларуси охрана окружающей среды относится к ключевым направлениям государственной политики и носит комплексный характер. Она затрагивает все природные компоненты и экосистемы, а также экономику, здравоохранение, науку, образование и другие сферы деятельности общества и государства", - отметил Максим Лысенко.Белорусский министр передал полномочия председателя МЭС СНГ министру экологии и природных ресурсов Казахстана Алибеку Куантырову и пожелал ему успехов в решении стоящих перед Советом задач.Также участники заседания обменялись опытом в таких областях охраны окружающей среды и природопользования, как обращение с отходами производства и потребления, их переработка, утилизация, использование современных информационных технологий в рамках природоохранной деятельности. Шла речь и о формировании экологической культуры и эколого-ориентированного образа жизни, о борьбе с изменением климата и его последствиями, внедрении принципов зеленой экономики и экономики замкнутого цикла.Следующее заседание МЭС СНГ запланировано провести в 2027 году в России.