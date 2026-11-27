



"Вынуждены констатировать, что музыкальный сервис плательщика-нерезидента, несмотря на активную с ним работу, не погасил задолженность перед бюджетом", - сказали в министерстве.





Принято решение об ограничении с 1 декабря 2026 года доступа к интернет-ресурсу, используемому таким плательщиком для оказания услуг в электронной форме. Это означает, что распространение контента, предлагаемого таким сервисом, на территории Беларуси будет прекращено, что, в свою очередь, ограничит возможность получения выручки компанией-нерезидентом от белорусских подписчиков.





"Уважаемые меломаны, по вопросам, связанным с возвратом денежных средств за неоказанные услуги, следует обращаться к компании-нерезиденту, в адрес которой осуществлялось перечисление взносов за подписку", - добавили в МНС.





C 2024 года Министерство по налогам и сборам наделено полномочиями на принятие решения об ограничении доступа к электронной торговой площадке иностранной организации, через которую белорусским покупателям оказываются услуги в электронной форме и (или) электронная дистанционная продажа товаров с нарушением налогового законодательства Беларуси.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством по налогам и сборам принято решение об ограничении с 1 декабря 2026 года доступа к интернет-ресурсу Spotify. Причиной стала непогашенная задолженность перед бюджетом Беларуси по налогу на добавленную стоимость, сообщили БЕЛТА в МНС.