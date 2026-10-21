В Беларуси обновлены квалификационные требования по нескольким рабочим профессиям 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлены квалификационные требования по четырем рабочим профессиям. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 12 августа 2026 года №63, которым внесены изменения в выпуски 1, 3, 58 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минтруда.



Так, для профессии сторожа (вахтера) 3-го разряда уточнены объекты, охрана которых относится к работам этого разряда. Для контролера на контрольно-пропускном пункте (6-й разряд) дополнены трудовые функции осуществлением контрольно-пропускного режима и несением службы на объектах, охраняемых специальным органом охраны. Для монтажника санитарно-технических систем и оборудования (7-й разряд) включены работы по наладке, техническому обслуживанию автоматических установок пожаротушения. Для дежурного аттракционов и игрового оборудования актуализирована квалификационная характеристика для безопасной эксплуатации аттракционов и соблюдения требований законодательства к обучению работников.



Постановление вступает в силу с 14 ноября 2026 года.-0-