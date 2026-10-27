В Беларуси обновлен Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Минтруда и соцзащиты от 12 августа 2026 года №62 утвержден в новой редакции выпуск 9 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты.



Он охватывает эксплуатацию и ремонт оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии, а также работы на АЭС.



Содержание работ и трудовые функции актуализированы с учетом автоматизации, новой техники и технологий. Обновлены характеристики ряда профессий - аппаратчиков, машинистов, электромонтеров и операторов. Уточнена тарификация работ в зависимости от сложности обслуживаемого оборудования.



Для профессий, связанных с аварийными работами, уточнено применение понятий "авария" и "инцидент" в соответствии с законодательством о промышленной безопасности.



С учетом актуализации выпуска 9 ЕТКС необходимо проанализировать состав работ по соответствующим профессиям рабочих, содержащимся в штатных расписаниях, а также их тарификацию (разряды), требования к знаниям и внести, при необходимости, соответствующие изменения в рабочие инструкции и иные локальные правовые акты.



Постановление вступает в силу 28 ноября 2026 года.-0-