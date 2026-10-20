В Беларуси обновили публичную кадастровую карту 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальным кадастровым агентством полностью переработан главный картографический ресурс - публичная кадастровая карта. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального кадастрового агентства.
Для пользователей к каждому блоку ресурса добавлен интерактивный гид. Также появились раздел "Избранное" и история запросов. Пользователь может сохранять интересующие объекты.
Изменена логика поиска: система лучше распознает запросы и быстрее выдает результаты как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Сервис также автоматически запоминает текущее местонахождение пользователя и предлагает ближайшие результаты.
Информационные слои распределены по тематическим категориям. Система позволяет создавать собственные категории и отображать на экране только необходимые для конкретной задачи данные.
Также появилась функция интерактивного сравнения подложек. Благодаря ей можно сопоставлять на одном экране данные дистанционного зондирования Земли и векторные карты.
Результаты работы с картой можно сохранять и передавать другим для совместного использования. Авторизованным пользователям в личном кабинете также доступно файловое хранилище для загрузки и хранения фотографий объектов. Для обратной связи на ресурсе создана специальная система, а также обновлен раздел с ответами на часто задаваемые вопросы.
Публичная кадастровая карта - геоинформационная система, предназначенная для ознакомления землепользователей, иных заинтересованных лиц с пространственными и другими данными государственного земельного кадастра, а также с иными пространственными данными. Представлена официальная информация из Единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси, Реестра адресов, Реестра улиц и дорог, Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, Регистра стоимости земель, земельных участков, а также открытые данные Единого реестра имущества.-0-
Общество
20 октября 2026, 07:23
В Беларуси обновили публичную кадастровую карту
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