20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновили порядок установления, восстановления и изменения границ земельных участков. Изменения предусмотрены постановлением Госкомимущества №47 от 30 октября 2026 года, которое вступит в силу 7 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе комитета.



При определении границы земельного участка для строительства и обслуживания капитального строения должны учитываться не только расположение самого здания, но и его составных частей и принадлежностей, отраженных в техническом паспорте или в ведомости технических характеристик. В частности, речь идет о частях строения, которые нависают над землей, например балконах и крышах. Исключения возможны, если местный исполком согласует иной вариант определения местоположения границы, поскольку ее установление с учетом таких элементов может нарушить права и законные интересы владельцев соседних земельных участков.



Поправками также оговаривается несколько технических моментов. Границы соседних земельных участков будут считаться совмещенными, если координаты всех поворотных точек общей границы после округления до 1 см совпадают. Границу, проходящую по береговой линии поверхностного водного объекта, не требуется закреплять межевыми знаками. При установлении границ земельных участков для внутрихозяйственных карьеров дополнительно потребуется пересчитывать координаты в мировую геодезическую систему WGS-84.



Кроме того, поправки уточняют требования к расположению изменяемых границ земельных участков. Они должны находиться на расстоянии не менее 3 м от отдельно стоящего жилого дома, гостевого домика, ландшафтно обустроенного пруда-копани и бассейна, который не дренирует воду в грунт; 2 м - от хозяйственных построек, пергол и беседок высотой не более 3 м.



Постановление Госкомимущества №47 отменяет действие постановления этого ведомства от 29 августа 2016 года №16. В связи с этим в инструкцию добавили новую главу, посвященную нормализации границ. Речь идет о ситуациях, когда зарегистрированные в государственном регистре координаты границы земельного участка не соответствуют его фактическому расположению на местности. При этом расхождение должно превышать допустимую погрешность.



В документе перечислены случаи, когда границу земельного участка относят к требующей нормализации. Например, если она установлена по устаревшим картографическим материалам, накладывается на земельный участок, который фактически не является смежным (соседним), или ее исправление приведет к изменению площади, количества поворотных точек, углов либо длины линий границы.



Если расхождение можно устранить без изменения площади этого земельного участка и геометрических его характеристик, то допускается внесение исправления одновременно с выполнением других землеустроительных работ.-0-