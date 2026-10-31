В Беларуси не летают дроны, не падают снаряды - жительница Алешек в Гомеле

"Беларусь люблю. У меня здесь жил дядя. Очень теплые воспоминания о Беларуси", - рассказала женщина.





"Мы в Украину едем - нас дети ждут, и папа у меня 94 года. Так что все нормально. Единственное, оставили свой родной дом, все бросили и поехали. Вот это печально, очень грустно и больно", - едва сдержала слезы Любовь Станиславовна.





"А Беларусь я обожаю. Что я могу сказать. Люблю. (Чувствуем, что мы. - Прим. БЕЛТА) под мирным небом. Здесь не летают дроны, не падают снаряды к тебе во двор. Уже сколько раз мы были в шаге от смерти", - призналась она.-0-

Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика

31 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Теплыми воспоминаниями и впечатлениями от Беларуси поделилась в Гомеле Любовь Станиславовна - эвакуированная жительница прифронтового города Алешки на Херсонском направлении, где прошла гуманитарная операция, к которой присоединилась Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.