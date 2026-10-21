В Беларуси наградили победителей национального этапа конкурса "Право на здоровье". Какие работы отметили?

Воспитатель из Мозыря, восьмиклассницы из Жодинской женской гимназии и еще десятки авторов со всей страны получили награды по итогам национального этапа международного конкурса "Право на здоровье". Всего на конкурс поступило 918 работ, а их авторы - от дошкольников до представителей старшего поколения - предложили свои идеи на тему, как заботиться о здоровье, популяризировать здоровый образ жизни и формировать ответственное отношение к себе и окружающим. Корреспондент БЕЛТА побывала на церемонии награждения в Генеральной прокуратуре и узнала, какие идеи участники воплотили в своих работах.





На национальный этап международного конкурса "Право на здоровье" в Беларуси поступило 918 работ от участников в возрасте от 5 до 80 лет. По итогам национального этапа награду получит 51 участник, в том числе авторские коллективы. Лучшие работы представлены на международный этап, итоги которого планируется подвести в ноябре на заседании Комиссии по правам человека СНГ.





Генеральный прокурор Дмитрий Гора отметил, что широкий отклик свидетельствует об активной гражданской позиции белорусов и понимании важности сохранения здоровья. "Право на охрану здоровья закреплено в Конституции Беларуси. Государство реализует соответствующие программы, обеспечивает доступность медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, и создает условия для формирования безбарьерной среды", - подчеркнул Дмитрий Гора.

Как отметила начальник главного управления уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры Беларуси, председатель Комиссии по правам человека СНГ Евгения Парамонова, количество поступивших работ стало самым большим среди стран - участниц Комиссии по правам человека СНГ. "Наши граждане понимают важность повышения уровня знаний о правах человека в сфере охраны здоровья, формируют мотивацию к здоровому образу жизни и осознают личную ответственность", - подчеркнула она. Как отметила начальник главного управления уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры Беларуси, председатель Комиссии по правам человека СНГ Евгения Парамонова, количество поступивших работ стало самым большим среди стран - участниц Комиссии по правам человека СНГ. "Наши граждане понимают важность повышения уровня знаний о правах человека в сфере охраны здоровья, формируют мотивацию к здоровому образу жизни и осознают личную ответственность", - подчеркнула она.





Здоровье начинается с детства





О том, как забота о здоровье становится частью обычного дня, рассказала воспитатель детского сада №31 Мозыря Елена Кононович. Тема конкурса оказалась близка ее профессиональному опыту: за годы работы женщина занималась не только воспитанием детей, но и вопросами физического развития, логопедии и укрепления здоровья дошкольников.





На конкурс она представила фотографию воспитанников перед утренней гимнастикой и эссе, в котором описала, как в течение дня помогает детям расти здоровыми и активными. "Здоровье - это самое главное, что должно быть у наших деток. Поэтому все, что я знаю, применяю на своих воспитанниках. Начиная с утра и до самого позднего вечера мы укрепляем их здоровье", - поделилась педагог.





В ее группе физическая активность - не разовое мероприятие, а часть повседневного распорядка. Дети выполняют упражнения для профилактики плоскостопия, пальчиковую и артикуляционную гимнастику, занимаются физкультурой и чередуют активность с отдыхом. Свою работу Елена Кононович назвала "Права ребенка на здоровье". Победа стала для нее приятным сюрпризом: педагог признается, что не рассчитывала на такой результат и особенно рада тому, что ее ежедневный труд получил признание. По ее мнению, формировать привычки заботы о себе важно с раннего возраста. Именно в детстве ребенок учится понимать, почему нужно много двигаться, соблюдать режим и внимательно относиться к собственному самочувствию.

Видеоролик для сверстников





Другой подход к теме выбрали восьмиклассницы Жодинской женской гимназии Диана Бусел и Ярослава Плаксина. Девушки решили участвовать в конкурсе по совету учителя физики и подготовили видеоролик о праве на здоровье. Их работа получила награду в номинации "Лучший видеосюжет". "Мы делали это видео от души и не сильно надеялись на большие результаты. Когда нам позвонили и сказали, что мы победили в номинации "Лучший видеосюжет", были очень удивлены, нашей радости не было предела", - рассказали гимназистки.





На подготовку ушло несколько дней. Сначала девушки работали над сценарием, затем вместе с командой снимали видео. В нем они постарались показать ровесникам, как правильное питание, полезные привычки и внимательное отношение к себе могут сделать повседневную жизнь здоровее и ярче. Гимназистки признаются, что сами стараются следовать принципам здорового образа жизни, хотя не всегда получается соблюдать все правила идеально. Но именно поэтому, считают они, важно говорить об этом с другими: не только призывать к переменам, но и самим стремиться к ним. Участие в конкурсе стало для девушек возможностью попробовать себя в творчестве, поработать в команде и проверить, насколько их идея может быть интересна другим. Теперь победа стала для них стимулом двигаться дальше и участвовать в новых проектах.





Здоровье - личная ответственность каждого





В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что конкурс был направлен не только на популяризацию здорового образа жизни, среди главных тем - уважительное отношение к людям независимо от состояния здоровья, преодоление стигматизации людей с инвалидностью и формирование здоровой окружающей среды. Заместитель министра образования Екатерина Петруцкая отметила в этом деле роль педагогов дошкольного образования: именно в раннем возрасте закладываются привычки, которые в дальнейшем влияют на отношение человека к собственному здоровью.





Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, в свою очередь, обратил внимание на важность взаимодействия медицинских работников и самих граждан. Сохранение здоровья зависит не только от доступности медицинской помощи, но и от того, насколько ответственно человек относится к рекомендациям специалистов и повседневным привычкам.

В числе награжденных - люди разных профессий и возрастов, но их работы объединяет общая идея: забота о здоровье начинается с конкретных действий. Национальный этап завершен, а лучшие работы продолжат участие в международном конкурсе. Но для авторов главный результат, возможно, не ограничивается дипломами: их идеи уже стали поводом поговорить о том, что здоровье - это не только право, но и ежедневная ответственность каждого человека. В числе награжденных - люди разных профессий и возрастов, но их работы объединяет общая идея: забота о здоровье начинается с конкретных действий. Национальный этап завершен, а лучшие работы продолжат участие в международном конкурсе. Но для авторов главный результат, возможно, не ограничивается дипломами: их идеи уже стали поводом поговорить о том, что здоровье - это не только право, но и ежедневная ответственность каждого человека.





Конкурс приурочен к Году охраны здоровья в Содружестве Независимых Государств. Организованный Генеральной прокуратурой национальный этап конкурса проходил в Беларуси с 1 мая по 31 августа 2026 года. Основная задача проекта - повысить осведомленность граждан о правах человека в сфере охраны здоровья, побудить их осознанно относиться к своему самочувствию и укреплению здоровья, а также привлечь внимание к профилактике алкоголизма, наркопотребления и другим социально значимым проблемам.-0-





Фото Генеральной прокуратуры