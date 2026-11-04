4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси началось осеннее зарыбление водоемов фонда запаса рыболовных угодий. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).



В Солигорское водохранилище выпустили 690 кг двухлетних особей белого амура в количестве 885 экземпляров и 1980 кг сеголетков щуки (5643 экземпляра). БООР также регулярно зарыбляет пруд на территории комплекса "Марговица" (Докшицкий район) - недавно туда выпустили 200 кг щуки и 350 кг карпа.



Осенью запланировано зарыбление и других водоемов. В озере Мульное (Ивановский район) пройдет зарыбление карпом, щукой и толстолобиком, в водохранилище Погост (Пинский район) - щукой и белым амуром, в озере Суя (Полоцкий район) - карпом, щукой, карасем и толстолобиком. В пруд Ведрица в Червенском районе выпустят особей карпа, щуки и толстолобика. Волчковичское водохранилище заполнят карпом, щукой и толстолобиком, водохранилище Вяча - карпом, щукой и судаком, Чигиринское - карпом, щукой и сомом.



Зарыбление водоемов БООР проводит ежегодно, начиная с 2014 года. В 2025 году специалисты организации пополнили 19 водоемов: в них выпустили 51,7 т рыбопосадочного материала - 110,3 тыс. рыб, 1,45 млн личинок щуки и 177,5 тыс. оплодотворенных икринок судака. За весну 2026 года в водоемы вселили около 84 тыс. рыб разного возраста и 1,139 млн личинок щуки. Общий вес выпущенной рыбы превысил 34 т. Все мероприятия проходят под контролем специальной комиссии с участием представителей БООР и природоохранных организаций. Зарыбление помогает улучшать видовое разнообразие рыб, повышать рекреационную значимость водоемов и создавать условия для качественных уловов.-0-