В Беларуси можно бесплатно сделать оценку квартиры через онлайн-сервис. Как он работает?

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси можно бесплатно онлайн сделать оценку квартиры через сервис автоматической оценки рыночной стоимости квартир. Как он работает, рассказали БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.



Для оценки используется онлайн-калькулятор от Национального кадастрового агентства, который за несколько секунд рассчитывает рыночную стоимость квартиры в Минске и областных центрах. В основе модели - данные о более чем 175 тыс. реальных сделок (реестр цен с 2018 года). Чтобы им воспользоваться, нужно перейти на сайт analytics.nca.by, ввести адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. Сервис покажет ориентировочную стоимость объекта.



Как отметили в Госкомимуществе, сервис учитывает более 15 факторов: локация, этаж, материал стен, год ввода, доступность транспорта и метро, микрорайон и другие. При этом погрешность оценки составляет 5-7% (средняя абсолютная процентная ошибка доходит до 5,59% для Минска и до 6,53% для областных городов). Кроме того, модель обучена на реальных сделках и протестирована по международным стандартам оценки.



Важно указывать реальные характеристики квартиры для точного результата. Доступно 10 запросов в день.-0-