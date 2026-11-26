



Как рассказала начальник управления, в 146 территориальных центрах социального обслуживания населения в каждом районе страны работает 181 отделение социальной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью. Также на базе 90 детских и взрослых социальных пансионатов открыто 22 таких отделения. Для прохождения курса социальной реабилитации в Беларуси созданы 56 отделений и три дома сопровождаемого проживания.





"В этом году был сокращен пакет необходимых документов для прохождения 30-дневного курса социальной реабилитации и предоставлена возможность разделения его на части. Также упрощен перечень медицинских показаний и противопоказаний для получения социальных услуг", - подчеркнула Елена Зеленко.





Доля людей с инвалидностью в Беларуси составляет 6% от общей численности населения. "Государственная поддержка в нашей стране носит адресный и дифференцированный характер, - подчеркнула специалист. -Это говорит о том, что помощь сегодня приходит именно тогда, когда она нужна и в необходимом конкретному человеку и его семье объеме".





В Беларуси стремятся к тому, чтобы государственная поддержка для людей с инвалидностью была максимально эффективной и отвечала реальным потребностям. "Именно поэтому все меры принимаются по принципу "Ничего для нас без нас", - отметила Елена Зеленко. - Это означает, что мы активно сотрудничаем с общественными объединениями, и все инициативы проходят тщательное обсуждение на заседаниях Межведомственных советов по правам инвалидов, которые созданы на разных уровнях власти: от правительства до областных и районных администраций. Такой подход позволяет нам быть уверенными, что все принятые меры учитывают запросы и пожелания людей с инвалидностью".





Отдельную поддержку государство оказывает семьям с детьми с инвалидностью. "В совокупности семья с ребенком-инвалидом получает от двух до пяти ежемесячных социальных выплат суммарным объемом до 3 тыс. рублей - рассказала эксперт. - Размер выплат зависит от возраста и от количества детей в семье".





По словам начальника управления, на основании запросов семей с детьми с инвалидностью развиваются социальные услуги, например, услуга няни, услуга социальной передышки и социальная реабилитация, обучение навыкам ухода. "Эффективность этих мер подтверждается тем, что сегодня у нас неуклонно снижается количество детей, которые проживали бы в социальных пансионатах", - подчеркнула Елена Зеленко.





"После прохождения реабилитации в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов у 98% детей с инвалидностью улучшилось состояние здоровья", - отметила специалист.





Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр производит более тысячи наименований реабилитационных изделий. "Государственный реестр технических средств реабилитации включает 59 изделий, которые предоставляются гражданам с инвалидностью на льготных либо бесплатных условиях, - подчеркнула Елена Зеленко. - Ежегодно более 100 тыс. человек обеспечиваются техническими средствами реабилитации".-0-

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно государственной программе "Общество равных возможностей" к 2030 году в Беларуси охват социальной реабилитацией людей с инвалидностью должен составить 95%, доля доступности объектов социальной инфраструктуры должна достигнуть показателя в 36%. Об этом сообщила начальник управления социальной интеграции инвалидов Министерства труда и социальной защиты Елена Зеленко, передает корреспондент БЕЛТА.