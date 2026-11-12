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В Беларуси ищут героев. В Президентском спортивном клубе рассказали о кастинге в новый сезон популярного шоу

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
12 ноября 2026, 16:45

В Беларуси ищут героев. В Президентском спортивном клубе рассказали о кастинге в новый сезон популярного шоу

Фото sportclub.by
Фото sportclub.by
Фото sportclub.by
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до 31 декабря проходит кастинг в шестой сезон экстремального шоу "Герои". О том, кто может стать участником проекта, на что обращают внимание при отборе и что ждет кандидатов на следующих этапах, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Президентском спортивном клубе.

Сейчас проходит первый этап кастинга - прием заявок и видеовизиток. "Он продлится до 31 декабря 2026 года. На сегодняшний день организаторы получили более 200 анкет. Для сравнения, на 1 ноября прошлого года во время аналогичного этапа отбора в пятый сезон было подано 58 заявок. Количество желающих принять участие в проекте существенно увеличилось, что свидетельствует о растущем интересе аудитории к шоу", - отметили в клубе.

В шестом сезоне отбор проходит сразу по двум направлениям: взрослому (для кандидатов от 18 до 60 лет) и детскому (для ребят от 12 до 14 лет). "Среди взрослых заявителей самая многочисленная возрастная категория - от 25 до 40 лет. При этом интерес к проекту проявляют и люди старшего поколения. Например, поступила анкета от 65-летнего кандидата. Спортивный опыт у всех разный. Большинство претендентов не занимаются профессиональным спортом, но регулярно тренируются, посещают тренажерные залы, бегают, плавают и самостоятельно поддерживают физическую форму. Для участия в проекте важны хорошая физическая подготовка, выносливость и готовность к серьезным нагрузкам, а профессиональные спортивные достижения не являются обязательным условием. Детский кастинг проводится в рамках международного проекта "Герои. Дети", который объединит юных участников из разных стран", - пояснили в Президентском спортивном клубе.

Так, на первом этапе организаторы проверяют правильность и полноту предоставленных сведений. Если возникают вопросы или обнаруживаются неточности, представители кастинговой команды связываются с кандидатами для уточнения данных. "Важную роль играет личная история участника. Организаторы обращают внимание на профессию, жизненный опыт, достижения, преодоленные трудности и мотивацию. Особый интерес представляют претенденты с необычными специальностями и историями личных побед. Таким образом, учитываются не только физические возможности, но и индивидуальность, характер человека", - подчеркнули в клубе.

Среди подавших заявки немало людей с яркими биографиями. Организаторы отмечают и международный интерес к проекту: анкеты приходят не только из Беларуси, но также из Казахстана и Молдовы. Одна из запомнившихся историй - заявка белоруса, который около 12 лет назад переехал в США и построил там успешный бизнес в сфере развлечений, но теперь хочет вернуться и испытать себя на родине. 

Как отметили в Президентском спортивном клубе, анкеты кандидатов показывают, что для большинства главная мотивация - не столько победа или приз, сколько возможность проверить собственные силы в непривычных условиях, выйти из зоны комфорта и доказать прежде всего самим себе, что они способны на большее. Для одних участие в "Героях" - шанс осуществить давнюю мечту, для других - получить новый опыт в экстремальных условиях.

Претенденты, успешно преодолевшие первый этап, получат приглашение на следующий тур кастинга. Им предстоит пройти дополнительные испытания, которые позволят оценить физическую форму, выносливость, характер и способность действовать в нестандартных ситуациях. По итогам этого отбора будет сформирован состав участников шестого сезона.

Команда проекта, как отметили в клубе, уже работает над обновлением испытаний и развитием формата. При разработке новых заданий учитывается необходимость проверять не только силу, но и выдержку, смелость, умение принимать решения в непростых условиях. При этом главная идея остается неизменной - показать возможности человека и его способность преодолевать собственные ограничения.

Главная рекомендация организаторов для тех, кто только планирует подать заявку, - максимально внимательно отнестись к заполнению анкеты и записи видеовизитки. Важно указать достоверную информацию о себе, подробно рассказать о своем опыте, достижениях и мотивации.-0-
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