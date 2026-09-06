В Беларуси ежегодно анализируют потребности регионов в школах - Иванец 

Качество и доступность образования, на которых регулярно акцентирует внимание глава государства, сегодня реализуется и в городах, и на селе. Для более чем 1 млн учащихся - свыше 2,5 тыс. школ в стране. В этом году за парту сели 87,5 тыс. первоклассников. Образовательный процесс обеспечивают почти 98 тыс. педагогов. В среднем по стране на одного учителя приходится 11 учеников (в сельских школах - 6, в городских - 13).
"Мы точечно отсматриваем локации с интенсивной жилой застройкой и принимаем решения о строительстве новых учреждений образования. К началу учебного года построены школы в агрогородке Прилуки Минского района и городе-спутнике Смолевичи. До конца этого календарного года будет построена и открыта еще одна школа в Бресте. Мы ежегодно анализируем потребности регионов", - подчеркнул министр образования Андрей Иванец.
В эфире телеканала привели примеры как маленьких, так и больших школ, которые объединяет одно: образование каждый ученик получает на должном уровне, и дорогу в большой мир знаний ему открывают профессиональные педагоги.
На краю Налибокской пущи в местной сельской школе в этом году в первый класс пошел всего один ученик - Даня, пятый ребенок в многодетной семье.
Директор Бакштовской средней школы им.М.Н.Черник Светлана Чекавая рассказала, что в школе работает принцип индивидуального обучения. "Мы видим не просто ученика, а личность, и дети себя чувствуют очень комфортно. В больших школах физически невозможно заглянуть каждому ребенку в глаза. А у нас, смотря прямо в глаза, учитель может объяснять новый какой-то материал. Он видит сразу же, понимает ребенок или нет, где надо что-то подсказать, а может где-то дать совет", - добавила она.
Директор призналась, что выпускники поступают в вузы на бюджет без дополнительной подготовки
Старшеклассники школы подтверждают: отсидеться на задней парте или не подготовиться к уроку здесь не получится - к доске вызывают каждый день. Зато такой формат дает глубокое усвоение предмета.
Всего в нескольких десятках километров в одной из столичных школ учебный год начался для более чем 1600 учащихся. Руководство подчеркивает, что такой объем - оптимальный для развития социума.
"Это повод для огромных, интересных коллективных творческих дел. Это большой круг общения, здоровая конкуренция и возможность личностного роста.
Школа должна быть большой, особенно, когда она находится в столице", - считает директор средней школы №61 Ирина Цубикова.-0-
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