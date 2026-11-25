25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси имеются все ресурсы для предупреждения ВИЧ-инфекции и максимально широкий доступ к диагностике и лечению, отметила на пресс-конференции заведующая отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", кандидат медицинских наук Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА."День профилактики ВИЧ-инфекции в международном календаре впервые был отмечен в 1988 году. С этого времени по инициативе ВОЗ и Генассамблеи ООН мы стали проводить масштабные, в первую очередь информационные кампании, посвященные профилактике ВИЧ-инфекции", - отметила Ирина Глинская.В текущем году эта информационная кампания проводится под лозунгом "Прекращение распространения ВИЧ-инфекции начинается с доступа к ресурсам". В первую очередь акцент делается на том, как осуществляется доступ к профилактике, лечению в той или иной стране, как это влияет на эпидемиологический процесс, какое количество случаев регистрируется."Самое главное достижение за эти 50 лет - то, что если полвека назад это было смертельное, неизлечимое заболевание, то сейчас ситуация изменилась, - отметила Ирина Глинская. - За это время изучен сам вирус, патогенез заболевания, разработаны лекарственные препараты. Сегодняшние схемы лечения привели к тому, что ВИЧ-инфекция перешла в разряд хронических контролируемых заболеваний. Современная терапия позволяет людям с ВИЧ-инфекцией сохранить качество и продолжительность жизни, работоспособность".Особое значение придается ранней диагностике, как можно более раннему началу терапии. Спикер обратила внимание на то, что в последние годы изменяется возрастная структура заболевания. Если ранее новые случаи регистрировались в основном у молодого населения, то сейчас ситуация иная."В 2025 году в возрастной группе 30-49 лет зарегистрировано 66% случаев. На половой путь передачи приходится до 90% случаев, при этом в средней и старшей возрастной группе его доля увеличивается, так как барьерными средствами профилактики нередко пренебрегают", - привела цифры Ирина Глинская.При этом люди среднего и старшего возраста зачастую не считают себя группой риска и полагают, что возраст защищает их от ВИЧ, поэтому текущая кампания направлена на аудиторию 30-35 лет и старше. "С 2019 года в нашей стране внедрена такая тактика лечения: как только случай выявлен, пациента сразу берут в лечение, которое подавляет активность вируса, он не определяется в организме, и человек перестает быть источником инфекции. В международной практике это звучит как "неопределяемый=не передающий". Отсюда мы видим очень серьезное снижение новых случаев заболеваемости", - сказала специалист.Особое значение в современной стратегии здравоохранения занимает расширение программ доконтактной и постконтактной профилактики. Эти механизмы позволяют эффективно защитить людей из группы повышенного риска.Среди целей кампании Ирина Глинская назвала устранение барьеров для своевременного обращения за медицинской помощью, в первую очередь внутренних барьеров человека. Как и в прошлые годы, это также снижение стигматизации темы ВИЧ как в корпоративной, так и в социальной среде.-0-