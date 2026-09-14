В Беларуси есть все необходимое для диагностики клещевого вируса ALTNV - Республиканский центр гигиены





Вспышка заболевания, вызванного новым вирусом ALTNV (Asian longhorned tick nairovirus), зафиксирована в Китае. Исследование, описывающее обнаружение нового возбудителя, опубликовано китайскими исследователями 2 сентября 2026 года.





Вирус ALTNV передается клещами Haemaphysalis longicornis из семейства Ixodidae. Этот вид распространен в умеренных областях Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Таиланд) и на островах Тихого океана. Встречается и на юге Дальнего Востока России (Приморский край).





Беларусь не входит в ареал распространения этого вида клещей. Специалисты отметили, что все подтвержденные случаи заражения (свыше 300 случаев заболевания) и обнаружения вируса в клещах зафиксированы только в Китае. За его пределами таких эпизодов не выявлено.





Вирус вызывает гриппоподобное заболевание. Его симптомы - острое начало с лихорадкой, ознобом, головной болью, миалгией, выраженной слабостью, возможны желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея, боль в животе). В тяжелых случаях развивается резкий дефицит тромбоцитов, что приводит к снижению свертываемости крови и обусловливает возникновение кровотечений. В группе повышенного риска находятся люди со сниженным иммунитетом.





Специфического противовирусного лечения и профилактики против заболевания в настоящее время не существует, проводится симптоматическая терапия.





Чтобы предупредить заражение, необходимо соблюдать основные меры предупреждения клещевых инфекций, особенно во время пребывания на неблагополучной по данной инфекции территории (избегать посещения мест с высокой травой, кустарниками и лесных массивов в период активности клещей, носить светлую одежду, закрывающую открытые участки тела, использовать репелленты и т.д.).





При появлении лихорадки, слабости, желудочно-кишечных симптомов в течение двух недель после укуса клеща или посещения эндемичных территорий необходимо обратиться за медицинской помощью в организацию здравоохранения, сообщив врачу о факте укуса клеща и месте пребывания.





Специалисты подчеркнули: в Беларуси есть все необходимое для диагностики и лечения заболевания, вызванного ALTNV.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты имеют все необходимое для диагностики нового передающегося клещами вируса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.