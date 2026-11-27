27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к официальному домену игровой платформы FACEIT в Беларуси планируют восстановить после завершения разбирательства. Заблокированными останутся только фишинговые ресурсы, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.



По данным СК, в последнее время участились случаи использования имени FACEIT в мошеннических целях. Злоумышленники создавали фишинговые ссылки, чтобы похищать деньги и причинять ущерб белорусским пользователям. По этим фактам возбуждено более 10 уголовных дел.



Для предотвращения дальнейших противоправных действий следователи приняли решение временно заблокировать все одноименные сервисы.-0-