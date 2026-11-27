27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к официальному домену игровой платформы FACEIT в Беларуси планируют восстановить после завершения разбирательства. Заблокированными останутся только фишинговые ресурсы, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По данным СК, в последнее время участились случаи использования имени FACEIT в мошеннических целях. Злоумышленники создавали фишинговые ссылки, чтобы похищать деньги и причинять ущерб белорусским пользователям. По этим фактам возбуждено более 10 уголовных дел.
Для предотвращения дальнейших противоправных действий следователи приняли решение временно заблокировать все одноименные сервисы.-0-
Общество
27 ноября 2026, 16:40
В Беларуси будет восстановлен доступ к официальному сайту FACEIT после проверки
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