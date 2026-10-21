21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждено положение о системе туристической ориентирующей информации и актуализированы классификационные признаки видов туризма. Это предусмотрено постановлением Национального агентства по туризму от 15 октября 2026 года №9, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Также обозначен правовой статус системы туристической ориентирующей информации, порядок ее применения с использованием туристических символов (пиктограмм). Система такой информации основывается на принципах информативности, наглядности, единообразия визуальных элементов, эстетики и толерантности.
Туристические символы (пиктограммы) изображаются в форме квадрата на зеленом фоне с текстурой знака белого цвета - для обозначения туристических информационных центров, в форме квадрата с белым обрамлением на коричневом фоне с текстурой знака желтого цвета - для прочих туристических символов. Они изображаются в цветном, а также черно-белом варианте (для лиц с нарушениями зрения) с сохранением идентичности их текстуры.
Туристические информационные носители размещаются по решению местных исполнительных и распорядительных органов на участках пешеходного движения, в местах разделения пешеходных маршрутов, при выходе из подземных переходов, на особо охраняемых природных территориях, на территории остановок транспорта общего пользования, в зоне станций метрополитена, при выходе из железнодорожных вокзалов, автовокзалов, речных вокзалов, аэропортов, на территории памятников истории, культуры, архитектуры, в гостиницах и др. Они могут быть отдельно стоящими, консольными или цифровыми.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 24 сентября 2026 года.-0-
Общество
В Беларуси актуализированы порядок применения туристических символов и перечень видов туризма
21 октября 2026, 10:54
В Беларуси актуализированы порядок применения туристических символов и перечень видов туризма
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