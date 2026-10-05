В Беларуси актуализированы геоданные кадастровой карты о пределах пограничной зоны и полосы 

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На публичной кадастровой карте Беларуси обновлены слои "Пределы пограничной полосы" и "Пределы пограничной зоны". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе "Госкомимущества".



Отражены изменения, внесенные по решениям облисполкомов Витебской и Гомельской областей. Работы по корректировке границ на территории Брестской области находятся в подготовительной стадии.



"Эти данные важны для соблюдения пограничного режима: они определяют порядок въезда, временного пребывания и передвижения людей и транспорта, а также регламентируют ведение хозяйственной деятельности вблизи государственной границы. Обновленные слои позволяют гражданам и организациям точно и оперативно определять границы приграничных территорий онлайн", - отметили в пресс-службе.



Сведения добавлены в Telegram-чат-бот "Пределы пограничной зоны и полосы Беларуси": с телефона можно отправить текущую геолокацию или ввести координаты и сразу узнать, действует ли в выбранной точке специальный правовой режим.-0-