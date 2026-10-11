В Беларусь прибывают делегации для участия в форуме "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство" 

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь прибывают парламентские делегации для участия в форуме "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство", который пройдет 12 и 13 октября в Полоцке. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.



В этом году форум впервые обрел международный статус. В нем примут участие официальные парламентские делегации из Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.



"Институт семьи, материнство, детство и сохранение традиционных ценностей - темы, которые объединяют наши страны на самом глубоком уровне. Обмен опытом в этих вопросах актуален как никогда, ведь крепкая семья служит надежным фундаментом для любого государства", - отметили в пресс-службе.



Завтра, 12 октября, в Полоцке состоится официальная встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с членами парламентских делегаций. Завтра же начнет свою работу и сам форум, обещая стать яркой площадкой для содержательного диалога и выработки общих решений.



В Спасо-Евфросиниевском женском монастыре пройдет открытый диалог, во время которого Наталья Кочанова и митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, встретятся с многодетными семьями из всех регионов страны. В этот же день участники посетят Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой и Полоцкое кадетское училище, а также ознакомятся с выставкой народных ремесел.



Ключевым событием форума станет пленарное заседание, которое пройдет под сводами Софийского собора. Участники обсудят приоритеты демографической безопасности, развитие государственной семейной политики, укрепление межпарламентского сотрудничества и ориентиры духовно-нравственного воспитания молодежи. Завершится форум праздничной концертной программой "Время выбирать истинные ценности: семья, вера, единство, Родина".-0-