В военном ведомстве отметили, что во время визита, который продлится несколько дней, предусмотрены переговоры по вопросам двустороннего военно-политического сотрудничества, встречи представителей Вьетнамской Народной Армии с военным руководством Беларуси, посещение мемориальных комплексов, музеев, которые имеют важное историческое и культурное значение.-0-

Фото "Ваяр" Фото "Ваяр"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь прибыла военная делегация из Вьетнама. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.В Беларусь прибыла делегация из Социалистической Республики Вьетнам во главе с начальником Главного политического управления Вьетнамской Народной Армии. Своего вьетнамского коллегу встретил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский.